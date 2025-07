FuPa-Sommercheck: FC Oste/Oldendorf II Frauen

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantworten Mirjam Westphal, Wiebke Wilhelmi und Christoper Thielker unsere Fragen.

Wir sind sehr zufrieden mit der vergangenen Saison, denn wir konnten das zweite Jahr in Folge sowohl den Meistertitel holen als auch das Kreispokalfinale für uns entscheiden. Zudem ist es das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass wir als 2.Damen in die Bezirksliga aufsteigen. Darauf sind wir sehr stolz.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Zwei Spielerinnen werden zur neuen Saison leider nicht mehr dabei sein. Sarah Hildebrandt, die wieder zurück in unsere 1.Damen aufrücken wird und Claudia Matheke, die freudigerweise Nachwuchs erwartet. Wir wünschen beiden Spielerinnen auch auf diesem Weg nochmal alles Gute! Zuwachs erhalten wir durch Spielerinnen unserer letztjährigen B-Mädchenmanschaft, worauf wir uns schon sehr freuen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen mit dem Zuwachs aus unserer "B" zusammenwachsen, die jungen Spielerinnen integrieren und unsere Stärken gemeinsam weiter ausbauen. Unser Ziel für die Saison ist ganz klar der Klassenerhalt in der Bezirksliga, der sicherlich ein hartes Stück Arbeit wird.

An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Ganz nach dem Motto "man lernt nie aus", wollen wir uns fussballerisch weiterentwickeln und das Potenzial jeder Einzelnen noch weiter ausschöpfen. Chancenverwertung und sicherer Spielaufbau werden bei der Trainingsarbeit im Fokus stehen.

Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns sehr auf die neue Liga mit vielen neuen uns bisher unbekannten Gegnern. Der TuS Tiste ist allerdings nicht ganz unbekannt. Unsere Spielerin Mirijam Westphal hat in der Saison 22/23 für den TuS gespielt und freut sich schon ganz besonders auf die Begegnung mit den alten Kameradinnen.

