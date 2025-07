FuPa Sommercheck: FC Oste/Oldendorf Frauen

Trotz etwas schwächerer Rückrunde holten sich die Frauen des FC Oste/Oldendorf Platz 3 in der Landesliga. Seit dem freiwilligen Abstieg aus der Oberliga Niedersachsen im Jahr 2020 landete der FC immer unter den ersten 3 Mannschaften der Landesliga. Hier folgen den Antworten von Topstürmerin Laura Hellwege im FuPa Sommercheck.

Auch wenn die Rückrunde teilweise nicht so verlief, wie wir es uns gewünscht haben, kann man mit dem 3. Platz sehr zufrieden sein.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Leider müssen wir die Abgänge von unserer Zaubermaus Olga Markus, Joanna Palaszewska, Nathalie Deutschmann und Madita Schlesselmann verkraften. Neu im Team können wir aber vier Mädels aus der eigenen Jugend, Marle Westphalen aus der Wingst und Vanessa Peter als reaktivierte Spielerin begrüßen. Zudem stehen uns mit Aileen Nickig und Sarah Hildebrandt wieder zwei Spielerinnen zur Verfügung, die zuletzt aufgrund von Verletzungen fehlten.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Natürlich wollen wir, wie in den letzten Jahren, wieder oben mitspielen. Ziel ist auch, endlich mal das Pokalfinale zu erreichen und dies natürlich dann zu gewinnen :-)

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wir müssen in den Spielen konstanter werden. Leider haben wir dadurch in der vergangenen Saison, meiner Meinung nach, zu viele Punkte liegen gelassen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Die Kreisderbys sind immer schön, egal ob A/O, Hedendorf/Neukloster oder Apensen.

