FuPa Sommercheck: FC Oste/Oldendorf

Zwei Jahre versuchten die Herren Ü40 des FC Oste/Oldendorf vergeblich, in die 1. Kreisklasse aufzusteigen. Gelingt das jetzt mit neuen Kräften und neuen Trainern? Hier sind die Antworten im FuPa Sommercheck von Sebastian Gerdts aus dem neuen Trainerteam.

Kann ich leider nichts zu sagen. Da ich mit Oliver Eckhoff das neue Trainerteam der Ü40 bzw. auch der Ü32 bilden.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Die Trainerposten sind neu besetzt. Sowie auch neue Spieler aus der Ü30 (einige könnten schon bald Ü50 spielen🤣) der alte Kader der bisherigen Ü40 bleibt fast zusammen.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Gemeinsam und zusammen Spiele gewinnen, verlorene Spiele in der 3. Halbzeit umbiegen, Gemeinsames regelmäßiges Training mit der Ü30, Teamabende.....usw. Wir möchten oben mitspielen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wir warten mal die ersten Trainingseinheiten und Spiele ab.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Auf Burweg.....

