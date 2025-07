FuPa Sommercheck: FC Oste/Oldendorf

Nach nur einem Jahr kehrt der FC Oste/Oldendorf auf die Fußballbühne der Bezirksliga zurück. Immer mehr Routiniers hatten in den letzten Jahren altersbedingt das Team verlassen. In der Kreisliga lief nicht imer alles rund, doch am Ende durfte zurecht die Meisterschaft gefeiert werden. Hier sind die Antworten von Trainer Arne Hees im FuPa Sommercheck.

Dass wir den sofortigen Wiederaufstieg von der Kreisliga in die Bezirksliga schaffen, war nicht unbedingt vor der Saison zu erwarten. Schließlich haben sich in den vergangenen Jahren die Bezirksligaabsteiger doch sehr schwer getan in der Kreisliga. Der letzte sofortige Wiederaufsteiger war der MTV Hammah in der Saison 2018/2019. Somit sind wir mehr als zufrieden, das letzte Spieljahr als Kreisligameister abzuschließen. Die junge Mannschaft hat sich nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich entwickelt. Natürlich hatten wir auch mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen, was nie komplett ausbleibt, die die Mannschaft aber großartig angenommen hat. Insgesamt hatten wir mehr Höhen als Tiefen. Dies hatte aber auch mit der zunehmenden Kaderbreite vor der Saison zu tun. Nach 46 verschiedenen Spielern in der Abstiegssaison aus der Bezirksliga haben wir letzte Saison lediglich 29 verschiedene Spieler eingesetzt. Das Zusammenspiel aller Herrenmannschaften hat hervorragend gestimmt.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir haben mit unserem Urgestein Luca Helmke einen schmerzlichen Abgang zu verzeichnen, der der Mannschaft mit seiner spielerischen Klasse und seiner Erfahrung auf und neben dem Platz viel Ruhe in unruhigen Phasen gegeben hat. Er wird altersbedingt in die Alte Herren rücken und bleibt dem Verein somit weiterhin treu. Vielen Dank nochmal an dich, Luca, für all die Jahre! Mit Nico Wiegmann vom VfL Güldenstern Stade kehrt ein altbekanntes Gesicht zurück in die Heimat und somit an die Landstraße nach Estorf, der die Lücke von Luca in Hinsicht auf Erfahrung und Ankerpunkt einer Mannschaft schließen kann. Zudem hat sich Jannis Ramm vom SV Bornberg für uns entschieden, der die Herausforderung Bezirksliga angehen möchte. Darüber hinaus werden wir auch wieder den ein oder anderen Spieler aus der Zweiten Mannschaft und aus der eigenen U19 mit dazu nehmen, um den Kader zu komplettieren. Hier scharren schon einige Jungs mit den Hufen!

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir kennen die Bezirksliga sehr genau und wissen daher, dass es kein einfaches Unterfangen wird. Dennoch sind wir sehr optimistisch, dass wir die kommende Saison sehr viel besser bestreiten werden, als noch vor 2 Jahren. Der Grundstein dafür liegt in der Trainingsarbeit. Platzierungsziele zu setzen, macht keinen Sinn. Wir wollen die Mannschaft weiter fordern, fördern und wachsen lassen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wir müssen noch resilienter auf dem Platz werden, um mit Rückständen, Misserfolgen, sowohl individuell als auch im Kollektiv, besser umzugehen. Hier gilt es mitunter für uns als Trainer den Jungs einen klaren Plan und Handlungsempfehlungen mitzugeben, um den eigenen Werkzeugkasten in solchen Fällen zu erweitern.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Auf die Spiele gegen den Deinster SV freuen wir uns sehr. Das wahre Samtgemeinde-Derby ist und bleibt aber gegen den MTV Hammah. Insgesamt 4 vier großartige Spiele!

