FuPa-Sommercheck: FC Nordheide II

– Foto: FC Nordheide

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Justin Sterzik vom FC Nordheide II unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Mehr als zufrieden! Das Saisonziel Platz 3 wurde vom ersten bis zum letzten Spieltag verteidigt. Zudem gab es das interne Ziel, den Wettbewerb im Kreispokal 2 zu gewinnen, was ebenfalls erfolgreich gelang.

Letztes Jahr waren wir noch die Drittvertretung des Vereins. Da nun drei anstatt vier Mannschaften des FC Nordheide gemeldet werden, freue ich mich darauf, wieder einmal eine neue Mannschaft aus unserer alten zweiten und dritten Elf formen zu dürfen. Es gibt eine Vielzahl an Personalveränderungen auf fast jeder Position. Die jungen Spieler mit einer erfahrenen Achse zu ergänzen, ist eine spannende Aufgabe, die mich noch einmal reizt – wenngleich der Job eines Reserve-Trainers nicht immer leicht ist, da man selbst Ziele verfolgen möchte.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Die Ziele aus dem Vorjahr sind der Anspruch für das kommende. Als Titelverteidiger des Pokalwettbewerbs besteht zudem ein besonderer Anreiz, dies wenn möglich zu wiederholen. Aber dafür muss alles passen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Es gibt seit dem Aufstieg von Bothel und Sottrum II keinen klaren Favoriten. Jeder kann jeden schlagen – das ist es, was diese starke Liga ausmacht.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Ich freue mich auf jedes kommende Pflichtspiel. Jedes Spiel beginnt bei 0:0, und man benötigt 100 % Einstellung, Ehrgeiz und Teamgeist, um diese auch zu gewinnen.

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