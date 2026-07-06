FuPa-Sommercheck: FC Mulsum/Kutenholz III

– Foto: Jörg Struwe

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Tim Steingräber vom FC Mulsum/Kutenholz III unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir sind zufrieden. Unser Ziel war es, im oberen Mittelfeld mitzuspielen. Mit zwei Siegen im Derby gegen Deinste konnten wir unsere Leistungen und Ziele bestätigen.

Der Trainerstab bleibt in der Konstellation bestehen. Abgänge haben wir keine zu beklagen. Als Neuzugänge können wir Marcel Frula als Feldspieler und Roman Baransky als Torwart aus einer Pause zurück begrüßen. Nach der Vorbereitung der 2. Herren werden noch weitere Spieler dazustoßen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unser Ziel ist es, wie im letzten Jahr, das obere Mittelfeld. Mit Schwinge kommt ein weiteres Derby dazu, das wir natürlich gewinnen wollen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Wirklich einschätzen kann man die Liga nicht. Aufgrund der Leistungen der letzten Jahre sehe ich Lühe III definitiv als Aufstiegskandidaten. Die Neumeldungen kann man leider nicht immer gut einschätzen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Die Derbys gegen Schwinge und Deinste werden die Spiele sein, bei denen unsere Jungs am meisten motiviert sind. Die wollen wir natürlich auch gewinnen und danach zusammen noch ein paar kühle Getränke genießen.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!