FuPa-Sommercheck: FC Mulsum/Kutenholz II

– Foto: Struwe

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Christoph Schneider vom FC Mulsum/Kutenholz II unsere Fragen.

Insgesamt können wir mit Platz fünf sehr zufrieden sein. Es wäre mehr drin gewesen, aber der Spannungsabfall am Ende war deutlich anzumerken, als es um nichts mehr ging – weshalb wir die letzten fünf Spiele allesamt verloren haben. Unsere Hinrunde war für uns herausragend, die wir punktgleich mit Deinste II auf Platz drei beenden konnten.

Die Intensität im Training war da, alle hatten Lust und Spaß daran, für das Team zu kämpfen – das hat man dann auch am Wochenende im Spiel gesehen. Die Rückrunde im Gesamten kann nicht unser Anspruch sein. Insgesamt nur zwölf geholte Punkte sind einfach zu wenig, wobei man hier vielleicht wirklich die letzten vier Spiele ausklammern kann: Nach unserer Niederlage gegen Lühe II war für uns klar, dass nach oben nichts mehr geht, und so haben in den letzten Spielen immer ein bis zwei Prozent gefehlt. Gerade in den Topspielen gegen Fredenbeck oder Deinste II hätten wir alles geben müssen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir haben sechs Neuzugänge zu verzeichnen: Luca Gützlaff, Harm Seebrandt, Mathis und Bastian Meybohm (alle Schwinge), Justus Tipke (Deinste III) und Henrik Gützlaff (aus dem Ruhestand zurückgeholt). Die neuen Spieler haben sich bisher sehr gut eingebracht und werden natürlich versuchen, einen Stammplatz zu erobern. Durch den größeren Kader und den härteren Konkurrenzkampf erhoffen wir uns ein noch intensiveres Training und noch mehr Einsatz von allen Spielern.

Im Trainerteam gibt es keine Veränderungen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir haben uns kein konkretes Ziel vorgenommen. Wir möchten die Neuzugänge integrieren und Spaß am Fußball haben, dabei aber möglichst weit oben mitspielen. Um die Messlatte mal entsprechend anzulegen: Letzte Saison sind wir Fünfter geworden, und wir wollen uns nicht verschlechtern.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Die beiden Absteiger vom TSV Apensen II und SV Ahlerstedt/Ottendorf IV werden eine gute Rolle in unserer Liga spielen. Dazu gesellt sich sicherlich der FC Oste/Oldendorf III, der bereits in der Rückrunde gezeigt hat, wozu er im Stande ist. Ansonsten wird es im oberen Drittel ein sehr enges Rennen, da viele Mannschaften ähnlich stark sind und es in unserer Liga stark darauf ankommt, ob alle Spieler zur Verfügung stehen oder Aushilfen aus den oberen Mannschaften dabei sind.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wenn man sich die Liga anschaut, gibt es für uns nicht mehr das eine Spiel, auf das wir hinfiebern. Alle Mannschaften und alle Spiele haben ihren Reiz.

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