FuPa Sommercheck: FC Mulsum/Kutenholz II

Es fehlte nicht viel und der FC Mulsum/Kutenholz II hätte einen weiteren Tiefpunkt erlebt und wäre zum dritten Mal in Folge abgestiegen. Eine katastrophale Heimbilanz (letzter Platz) und eine schwache Rückrunde sorgten dafür, dass die Elf von Trainer Marvin Gudd lediglich zwei Punkte vor Absteiger Schwinge landete. Jetzt soll vieles besser werden. Hier sind die Antworten vom spielenden Co-Trainer Christoph Schneider im FuPa Sommercheck.

Wenn man als Absteiger nur knapp dem erneuten Abstieg entgeht, kann man nicht vollends zufrieden sein. Dennoch muss man festhalten, dass wir nach einem weiteren Umbruch im Kader, mit vielen neuen jungen Spielern, den Negativtrend nach zuvor 2 Abstiegen in Folge stoppen konnten. Wir haben viele Punkte unnötig liegen gelassen - hier lag es vor allem an der fehlenden Erfahrung und der fehlenden Kaltschnäuzigkeit im Abschluss.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Als Co-Trainer hat Jens Klein nach der letzten Saison aufgehört. Diesen Posten übernimmt unser langzeitverletzter Spieler Marvin Tiedemann. Zusätzlich dazu konnten wir einen alten Bekannten ins Trainerteam holen - Stefan Schulz. Im Spielerkader haben wir endlich Mal wieder wenige Veränderungen. Verlassen hat uns lediglich Marcel Frula, der vor einem Umzug nach Lübeck steht. Neu im Team können wir Julian Fitschen, Lukas Allers und Heja Arslan begrüßen.

3.Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Hauptsächlich möchten wir Spaß am Fußball spielen haben. Sportlich gesehen darf es gern ein wenig entspannter zugehen, als die letzten Jahre, damit wir nicht wieder bis zum Ende gegen den Abstieg kämpfen müssen, sondern den Klassenerhalt vielleicht mal frühzeitig sichern können.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Unser größtes Manko ist eindeutig unser Torabschluss. Wir haben die letzten Jahre Spiele verloren, die wir anhand der Torchancen sogar deutlich hätten gewinnen müssen - selbst die 100%igen versemmeln wir am Fließband. Ansonsten teilen wir das Leid der meisten Vereine - die Trainingsbeteiligung. Vieles könnte allein schon hiermit deutlich besser laufen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Nach dem Abstieg von Schwinge dürften hier wohl einzig und allein die Spiele gegen Deinste II genannt werden. Aber auch die Spiele gegen die anderen Teams haben natürlich ihren Reiz - wir freuen uns auf jedes Spiel!

