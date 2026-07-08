FuPa-Sommercheck: FC Mulsum/Kutenholz

– Foto: Jörg Struwe

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Sjard Steffens vom FC Mulsum/Kutenholz unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Im Großen und Ganzen zufrieden, aber nicht mit unserer Durststrecke, in der wir in sieben Spielen nur zwei Punkte geholt haben. Wenn man jetzt auf die gesamte Saison schaut, stehen wir mit den gezeigten Leistungen auf einem verdienten 4. Platz.

Es scheiden Nico Vespermann und Thomas Höck aus persönlichen Gründen aus dem Trainerteam aus. Kompensiert wird das durch die neuen Co-Trainer Andreas Bardenhagen und Tobias Engelhardt. Thies Quell wird außerdem als Betreuer unterstützen.

Auf Spielerseite verlässt uns leider Niklas Gerken in Richtung SV Anderlingen, dazu kommt Torsten Pape aus der eigenen 2. Herren.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Uns weiter spielerisch verbessern, Spieler weiterentwickeln und um die vorderen Plätze mitspielen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Da sind sicherlich die beiden Bezirkliga-Absteige Deinster SV, der nur knapp am Klassenerhalt scheiterte, und der FC Oste/Oldendorf zu nennen. Des Weiteren erwarten wir eine extrem ausgeglichene Kreisliga, in der im Prinzip jeder jeden schlagen kann.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Das sind natürlich unsere Derbys. Zum einen das Samstgemeinde Derby gegen den SV Deinste und zum anderen, durch viele gemeinsame Bezirkliga Jahre, das Spiel gegen den FC Oste/Oldendorf.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!