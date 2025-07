FuPa Sommercheck: FC Mulsum/Kutenholz

Der FC Mulsum/Kutenholz gehörte in den letzten Jahren schon fast zum Inventar der Bezirksliga Lüneburg 4. Nach zehn Jahren folgte jetzt der Abstieg. Im Großen und Ganzen bleibt der Kader zusammen. Daher will man sich natürlich gleich wieder in der oberen Tabellenregion ansiedeln. Hier sind die Antworten von Spieler Niklas Gerken in Zusammenarbeit mit dem Trainerteam.