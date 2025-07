FuPa-Sommercheck: FC Land Wursten II

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Wir landeten am Ende auf dem achten Tabellenplatz, Punktgleich mit Platz 6 und 7. Grds. kann man mit dem Platz und der Punkteausbeute zufrieden sein. Sicherlich hätten wir noch den ein oder anderen Punkt mehr sammeln können. Unzufrieden sind wir damit, dass wir mit 29 Punkten abgestiegen sind.



Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Uns verlassen lediglich zwei Spieler, die uns aber in der dritten Halbzeit weiterhin unterstützen werden. Ein weiterer Spieler ist vorerst inaktiv, bis er einen neuen Körper erhält, um ohne Schmerzen spielen zu können.



Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Der Spaß steht weiterhin im Vordergrund. Als Absteiger wollen wir natürlich oben mitspielen und mit unserem gefürchteten Tiki-Taka unsere Fans begeistern.



An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Unsere Trainingsbeteiligung muss sich verbessern. Torschussübungen stehen bei jedem Training auf dem Programm, damit auch unsere Offensivspieler mal das Tor treffen.



Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Gegen unseren langjährigen Konkurrenten Sievern 3 holen wir gerne Siege. Die 6 Punkte sind bereits eingeplant.