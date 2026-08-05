FuPa-Sommercheck: FC Land Wursten

– Foto: Käckenmester

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet unsere Fragen.

Das vor der Saison ausgegebene Ziel „Klassenerhalt“ haben wir erreicht – das war positiv. Betrachtet man jedoch die gesamte Saison, waren wir nicht konstant genug. Mein persönliches Fazit: Es war mehr drin!

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Es gibt einige personelle Veränderungen im Kader:

Neuzugänge:

Marian Schlesinger (vom TSV Wehden; war zu unseren Anfangszeiten schon beim FC und hat in der Saison 2022/2023 vielleicht seine beste Saison im Herrenbereich gespielt – da wollen wir ihn wieder hinbringen)

Jasper Vogler (vom ESC Geestemünde; besticht insbesondere durch seine leidenschaftliche Zweikampfführung)

Aike Horstmann (vom LTS Bremerhaven; wird unser Offensivspiel bereichern und flexibler machen)

Hinweis zu Aike und Jasper: Die beiden hatten wir bereits seit Jahren auf dem Schirm, und wir sind froh, dass sie sich nun ihrem Heimatverein angeschlossen haben. Ich bin mir sicher, dass wir viel Freude an den beiden haben werden!

Abgänge & Pausierende:

Calvin Lange (hat vier Jahre für den FC gespielt und diesen mitgeprägt)

Marius Falk (hat ebenfalls vier Jahre für den FC gespielt und diesen mitgeprägt)

Hannes Kasten (hat aufgehört; hat seine ersten Schritte im Herrenbereich unter Dennis und mir gemacht und war über vier Jahre ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft – ich hoffe, wir können ihn überzeugen, bald wieder zur Truppe zu stoßen)

Den Abgängen wünsche ich natürlich alles Gute!

Wen schätzt ihr in eurer Liga am stärksten ein und warum?

Der FC Hagen/Uthlede II hat ggf. mit Morten de Vos das letzte fehlende Puzzlestück gefunden, um ganz oben anzugreifen. Der TSV Lamstedt könnte mit Neu-Trainer Roman Opalka ebenfalls ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Zudem werden der TSV Hollen und die SG NKH sicherlich auch eine gute Rolle spielen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Ich freue mich, dass die TSG Nordholz und der SV Spieka aufgestiegen sind! Somit haben wir insgesamt – zusammen mit den Spielen gegen die SG NKH – sechs Derbypartien. Welche „gesunde“ Brisanz sich in einem Derby entwickeln kann, hat man in den letzten zwei Jahren bei unseren Aufeinandertreffen mit der SG NKH gesehen.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!