FuPa-Sommercheck: FC Jesteburg-Bendestorf II

– Foto: FCJes.Be

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Tobias Fuhrberg vom FC Jesteburg-Bendestorf II unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir sind Pokalsieger geworden und als Zweiter aufgestiegen – da kann man nur zufrieden sein. Es ist eine tolle Entwicklung der Mannschaft über die letzten zwei Jahre, besonders nach dem Neustart in der 1. Kreisklasse mit einer komplett neuen Mannschaft. Es gibt zum Glück immer Dinge, die besser gemacht werden können – sonst würde es ja auch keinen Spaß machen.

Eine ganze Menge! Diese jetzt alle im Detail aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Im Trainer- und Betreuerteam bekommen wir Unterstützung durch Jörg Meier, Alexander Schwoch und Marvin Todt. Das ist auch notwendig, da wir uns aller Voraussicht nach mit unserer Dritten zusammentun werden. Dieser Entschluss ist aufgrund der Umstände gewachsen: Wir haben vier bis fünf Abgänge, und unsere Dritte hatte nicht mehr genug Spieler, um den Spielbetrieb eigenständig sicherzustellen. Von extern gab es bis jetzt nur einen Neuzugang. Wir werden also erst einmal mit einem ziemlich aufgeblähten Kader in die Saison starten und schauen, wie sich alles sortiert. Es ist also wieder einmal eine Mannschaft mit einem stark veränderten Gesicht, aber auch mit vielen jungen Spielern mit Potenzial!

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen als Team wieder eine starke Einheit bilden und jeden Spieler weiterentwickeln. Wenn dabei am Ende der Klassenerhalt herauskommt, können wir für das erste Jahr sehr zufrieden sein.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Den MTV Luhdorf-Roydorf kennen wir noch aus der letzten Saison; ich habe sie diese Spielzeit auch zweimal gesehen und finde es super, welche Entwicklung sie mit ihren vielen jungen Spielern nehmen. Heidenau und Winsen/Luhe sind aufgrund ihres Potenzials natürlich Aufstiegskandidaten. Normalerweise zählt auch Maschen dazu, da bin ich aber gespannt, was diese Saison passiert – vor allem aufgrund des Einbruchs in der Rückrunde. Auf den Rest der Liga bin ich sehr gespannt: Wer explodiert vielleicht nach oben und wer bricht ein?

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Auf jedes einzelne! Wir sehen die neue Spielklasse als Belohnung für eine tolle letzte Saison und als Chance, eine neue Mannschaft mit vielen jungen Spielern zu entwickeln.

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