FuPa-Sommercheck: FC Jesteburg Bendestorf II

Am Ende kann man wohl sagen: eine anständige Saison nach einem Neustart! Die Mannschaft hat gegenüber der vergangenen Saison ein komplett neues Gesicht bekommen, auf und neben dem Feld. Das hat man in der Hinrunde auch gesehen. Einfache Fehler, noch keine gute Abstimmung auf dem Feld und immer wechselndes Personal. In der Rückrunde hatten wir uns dann gefunden und sind dann ja auch in der Rückrunden-Tabelle ganz oben gelandet. Also unter dem Strich eine ordentliche Saison.