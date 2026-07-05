FuPa-Sommercheck: FC Hanstedt-Brackel

– Foto: Annika Schwöll

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Jörn Benecke vom FC Hanstedt-Brackel unsere Fragen.

Besonders freut mich, dass die Mannschaft auch in schwierigen Momenten Charakter bewiesen hat. Das ist nicht selbstverständlich und spricht für den Zusammenhalt innerhalb des Teams. Am Ende stehen wir mit einer Saison da, auf der wir aufbauen können. Jetzt gilt es, die richtigen Schlüsse zu ziehen, im Sommer gut zu arbeiten und mit neuer Hanstedter Energie die nächsten Schritte zu gehen.

Wenn man die gesamte Saison betrachtet, können wir ein positives Fazit ziehen. Natürlich gab es Phasen, in denen wir uns mehr erhofft haben, und Spiele, die wir im Nachhinein anders gestalten wollten. Aber die Mannschaft hat sich nie aufgegeben, ist bis auf wenige Ausnahmen als Einheit aufgetreten und hat sich die Ergebnisse durch harte Arbeit verdient. Wir haben unsere Ziele in weiten Teilen erreicht und in vielen Bereichen eine Entwicklung gezeigt.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wie es im Fußball üblich ist, wird sich auch bei uns zur neuen Saison personell einiges verändern. Einige Spieler haben den Verein verlassen, weil sie neue sportliche Herausforderungen gesucht haben oder sich die Wege einfach getrennt haben. Für ihren Einsatz bedanken wir uns ausdrücklich und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns, einige neue, aber auch schon bekannte Gesichter in unserem Team begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns, Kernspieler Moritz Dyck zurückzuhaben, der sich von seinem Bänderriss erholt hat! Auch Phil Grieger hat sich von seiner im letzten Spiel zugezogenen Schambeinverletzung schnell erholen können.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unser Ziel für die neue Saison ist klar: Wir wollen um den Aufstieg mitspielen und am Ende den Sprung in die höhere Liga schaffen. Uns ist bewusst, dass das kein Selbstläufer wird und die Konkurrenz ebenfalls sehr stark ist, aber wir sind mittlerweile ein eingefleischtes, starkes Team, das sich seiner Stärken und Schwächen bewusst ist. Die Grundlage dafür sind harte Arbeit, Disziplin und der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Wenn wir unser Potenzial konstant auf den Platz bringen und als Team auftreten, sind wir überzeugt, dass wir unsere Ziele erreichen können.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Mit dem MTV Ramelsloh und dem FC Jesteburg-Bendestorf II sind zwar zwei Top-Teams aufgestiegen, trotzdem wird die Liga alles andere als einfach. Gerade Eintracht Elbmarsch II hat gezeigt, welche Qualität sie hat, und es gibt einige Mannschaften, die jederzeit für ganz oben infrage kommen. Wir wissen, dass wir uns keine Schwächephase erlauben dürfen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Besonders freuen wir uns auf das altbewährte Duell mit dem TSV Stelle. Sie haben eine gute Mannschaft und werden sicher wieder eine ordentliche Saison spielen. Aber wir sind überzeugt, dass wir die Qualität haben, solche Spiele für uns zu entscheiden. Genau an solchen Gegnern wollen wir zeigen, dass wir unsere Ambitionen auf den Aufstieg ernst meinen.

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