FuPa-Sommercheck: FC Hanstedt-Brackel

Wenn man auf dem letzten Tabellenplatz ohne einen Punktgewinn in der Kreisliga landet oder auch auf einen Abstiegsplatz in der 1. Kreisklasse, kann man absolut nicht zufrieden sein. Das steht ja außer Frage. Zu Hanstedt: Die 1. Pokalrunde gegen einen Kreisligisten nach Elfmeterschießen überstanden zu haben, das war schon gut. Dafür kam dann in der 2. Runde das Erwachen gegen Estetal, wo uns dann deutlich die Grenzen aufgezeigt wurden. Die Hinrunde war erschreckend schlecht. Da hatten wir uns schon deutlich mehr vorgenommen. Die Rückrunde war sehr anständig. Das war deutlich besser und darauf lässt sich auch aufbauen.

Zu Brackel: Bereits in der Saison davor kam es zu namenhaften Abgängen. Dafür, dass uns im Winter weitere fünf Spieler, teilweise in Richtung Bezirksliga, verlassen haben, hat die Mannschaft das den Umständen entsprechend, anständig zu Ende gebracht. Dass wir in Estetal nicht antreten konnten, hätten wir natürlich gern verhindert und war auch absolut nicht in unserem Sinn. Es sollte das einzige Spiel sein, wo wir leider keine Mannschaft zusammen bekommen haben.