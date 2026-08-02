FuPa-Sommercheck: FC Hambergen

– Foto: Lara Thiel (thl_sportfotos)

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Christian Hasloop vom FC Hambergen unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

In Anbetracht der Gesamtumstände war nicht viel mehr drin.

Daniel Wulf (aus der Fußballpause)

Finn Nürnberg (TSV Steden-Hellingst)

Jannis Kramer (U19 FC Hambergen)

Jasir Karadeniz (U19 FC Hambergen)

John Dell (TSV Steden-Hellingst)

Jonte Buß (U19 FC Hambergen)

Joris Bullwinkel (U19 FC Hambergen)

Joris Gerdes (TSV Wallhöfen)

Julian Blanken (TSV Steden-Hellingst)

Keno von Oesen (TSV Steden-Hellingst)

Leon Achilles (U19 FC Hambergen)

Leon Rother (U19 FC Hambergen)

Nick Voigt (TSV Wallhöfen)

Nils Nürnberg (TSV Steden-Hellingst)

Tassilo Hildebrand (TSV Wallhöfen)

Till von Oesen (U19 FC Hambergen)

Tom Alberts (U19 VSK)

Was habt ihr euch für the neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

So viele Punkte wie möglich sammeln und gemeinsam als Team wachsen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Den TSV Wallhöfen und den TSV Neu St. Jürgen – beide haben eine gute letzte Saison gespielt und teilweise starke Ergebnisse in der Vorbereitung gezeigt.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Natürlich auf die Derbys gegen den TSV Wallhöfen, den SV Komet Pennigbüttel und den BW Bornreihe II.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!