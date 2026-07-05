FuPa-Sommercheck: FC Hagen/Uthlede III

– Foto: Julian Berndt

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Tobias Gevatter vom FC Hagen/Uthlede III unsere Fragen.

Trotz dieses Riesenerfolgs werdet ihr uns in der kommenden Saison nicht in der höheren Liga sehen. Wir haben uns im Verein und im Trainerteam zu einem mutigen, aber vernünftigen Schritt entschieden: Wir verzichten auf den Aufstieg und bleiben in dieser Spielklasse.

Hinter uns liegt eine Saison, die man so wohl nur selten im Fußball erlebt. Als Aufsteiger gestartet, wollten wir uns eigentlich erst einmal etablieren und in der neuen Spielklasse akklimatisieren. Doch die Mannschaft hatte andere Pläne: Mit einer beeindruckenden Konstanz und spielerischer Klasse haben wir die Liga gerockt und uns absolut souverän die Meisterschaft geholt. Als Trainer macht mich diese Leistung und die Entwicklung der Truppe unfassbar stolz. Wir sind mehr als zufrieden mit dem, was wir auf dem Platz abgeliefert haben.

Der Grund dafür ist einfach: Uns steht jetzt im Sommer ein großer Umbruch im Kader bevor. Einige erfahrene Stützen verlassen uns, und wir werden viele neue, frische Kräfte in das Team integrieren müssen. Als Trainer ist mir wichtig, dass wir diesen Neustart ohne den extremen Druck der höheren Liga angehen. Unser Ziel für die neue Saison ist es, die neuen Spieler in Ruhe zu etablieren, als Einheit zusammenzuwachsen und ein stabiles, zukunftsfähiges Fundament zu bauen.

Dieser Titel gehört uns, den nimmt uns niemand mehr – er ist der perfekte Abschluss für ein großartiges Kapitel. Ein riesiges Danke an die Meistermannschaft und unsere Fans. Jetzt nutzen wir den Sommer, um uns mit frischer Energie für die neue Saison aufzustellen!

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Abgänge im Sommer: Wir verabschieden uns von folgenden Spielern und Teammitgliedern und danken ihnen für ihren großartigen Einsatz in der Meistersaison:

Jan Hahlbom

René Stamminger

Nico Willeck

Alexander Eilers

Niklas Mehrtens

Christoph Werde

Florian „Flo“ Möller (Betreuer)

Neuzugänge im Sommer: Herzlich willkommen im Team! Wir freuen uns darauf, die Klasse mit diesen neuen Kräften aufzumischen:

Yannik-Dan Dieckmann

Kevin Schneider

Hinweis: Wir suchen noch einen Torwart für die neue Saison. Bei Interesse meldet euch gerne bei uns!

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Nach einer geschichtsträchtigen Saison richten wir den Blick nun fest nach vorne. Eine neue Spielzeit bringt immer auch neue Herausforderungen, Dynamiken und Chancen mit sich, und wir sind mehr als bereit, diese anzunehmen.

Das Hauptaugenmerk für die kommenden Monate liegt ganz klar darauf, als Mannschaft noch enger zusammenzuwachsen. Wir wollen auf und jenseits des Platzes eine Einheit bilden, in der jeder für den anderen einsteht – denn Erfolg funktioniert im Fußball nur über ein echtes Kollektiv.

Sportlich haben wir uns die Messlatte natürlich wieder hochgelegt: Das Ziel ist es, von Beginn an oben anzugreifen und so weit wie möglich an der Tabellenspitze mitzuspielen. Wir wollen attraktiven, erfolgreichen Fußball zeigen und den Schwung aus der vergangenen Saison mitnehmen. Trotz allen Ehrgeizes darf eine Sache aber nie zu kurz kommen: der Spaß am Spiel. Nur wenn die Chemie stimmt und wir mit Freude auf dem Platz stehen, können wir Höchstleistungen abrufen. Wir freuen uns auf packende Duelle, emotionale Momente und eine erfolgreiche gemeinsame Zeit in der neuen Saison!

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

In unserer Liga ist die Ausgangslage Woche für Woche extrem spannend und unberechenbar: Hier kann wirklich jeder jeden schlagen, aber man kann eben auch gegen jeden Gegner Punkte liegen lassen. Am Ende entscheiden in dieser Spielklasse keine großen Namen, sondern ganz pragmatische Faktoren: Welches Personal steht am Wochenende tatsächlich auf dem Platz und wie sieht die Tagesform aus? ​Genau deshalb dürfen wir keinen Gegner unterschätzen und müssen in jedem Spiel von der ersten Minute an hellwach sein. Wenn wir unsere Leistung abrufen und als Einheit auftreten, ist für uns alles möglich!



Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Ein ganz besonderes Highlight wird dabei natürlich wieder das Derby gegen Bokel, auf das wir uns jetzt schon freuen. Aber auch alle anderen Spiele fordern uns voll heraus. Wenn wir in jeder Begegnung von der ersten Minute an hellwach sind und unsere Leistung als Einheit abrufen, ist für uns in dieser Saison alles möglich!

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Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!