FuPa-Sommercheck: FC Este 2012 III

– Foto: Linnea Weber

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Andre Bruns vom FC Este III unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Mit dem vierten Platz haben wir ein ordentliches Ergebnis erzielt. Es war für uns die erste Saison ohne „richtigen“ Trainer; daher brauchten wir ein paar Spiele, um reinzukommen, haben am Ende aber super Ergebnisse geliefert und können stolz auf unsere Leistung sein. Insbesondere der Sieg gegen den vermeintlichen Meister aus Welle am letzten Spieltag war ein Highlight für uns.

Wir konnten im Sommer einige Neuzugänge aus verschiedensten Lagen verzeichnen. Wir haben den ein oder anderen Spieler aus unserer zweiten Mannschaft an Bord geholt und konnten auch einige Fußballer zurückgewinnen, die zuletzt mit dem Fußball aufgehört hatten oder komplett neu anfangen. Dabei müssen wir lediglich einen Abgang verzeichnen, auch wenn dieser sehr schmerzt, da unser langjähriger Kapitän Timo („Kurt“) Nissen etwas kürzertreten wird.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Hauptziel ist es, dass jeder Spieler Spaß hat und genügend Spielzeit bekommt. Dabei möchten wir natürlich möglichst erfolgreich spielen und wollen auf den Aufstieg spielen, auch wenn der Spaß im Vordergrund stehen soll. Mehr Spaß macht es natürlich, die Spiele zu gewinnen ;-)

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Da die Staffeln Ost und West wieder zusammengelegt wurden und aus unserer alten Staffel nicht mehr viele Mannschaften in der 4. KK verbleiben, sind die Gegner schwierig einzuschätzen. In den letzten Jahren war das Niveau relativ gut und jeder konnte jeden schlagen. Deswegen gehen wir auch diesmal von einem ausgeglichenen Feld und vielen hart umkämpften Spielen aus!

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Mit dem TSV Heidenau II kommt ein Nachbar von uns in unsere Liga. Wir freuen uns auf das Derby!

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