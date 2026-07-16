FuPa-Sommercheck: FC Eintracht Northeim

– Foto: Sebastian Harbke

Die Mannschaften der Landesliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Kevin Mundt, Trainer von Eintracht Northeim, hat uns einen Ausblick gegeben.

Grundsätzlich sind wir zufrieden mit dem, wie es am Ende gelaufen ist. Wir haben am Ende relativ souverän den Klassenerhalt geschafft haben. Zwischenzeitlich haben wir uns vielleicht auch ein bisschen zu sicher gefühlt, sodass wir noch ein paar Spieltage ausharren mussten, was ehrlicherweise etwas unnötiger war, als es hätte sein können. Aber grundsätzlich sind wir von dem, was wir umgesetzt haben und was wir gefordert haben, gerade nach so einem Riesenumbruch, wirklich zufrieden.

Wir haben mit der Vorbereitung am 28.06 begonnen. Dort haben wir zusammen unseren Kader aufgenommen, Fotos gemacht und sozusagen einen Kennlern-Tag gemacht.

Vorher waren die Jungs schon eine Woche individuell zu Hause unterwegs mit einem Trainingsplan. Das Mannschaftstraining haben wir auf dem Platz dann am 30.06 begonnen.





Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Einzelne Spieler möchte ich eigentlich nicht hervorheben, weil wir ein super Kollektiv und ein ganz homogener Haufen sind, von vielen jungen Spielern und wenigen Ausreißern nach oben. Ich glaube, es sind nur zwei Spieler jenseits der 30, ansonsten zwei, drei Leute, die Mitte 20 sind und ansonsten alles unter 23. Das heißt, wir spielen quasi mit einer erweiterten A-Jugend. Auch wenn das der falsche Begriff ist, aber viele Jungs haben eben noch wenig Erfahrung im Herrenbereich.

Und das ist auch okay, weil jeder von den Jungs gewillt ist, was zu lernen. Jeder nimmt Veränderungen an und freut sich auf eine Entwicklung im gesamtmannschaftlichen Umfeld.





Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Unsere Zielsetzung ist auf jeden Fall ein einstelliger Tabellenplatz, sodass wir im gesicherten Mittelfeld stehen und eigentlich nie nach unten gucken müssen. Ich bin gespannt, wie gut wir das umsetzen können, aber das Potenzial steckt auf jeden Fall in den Jungs und in der Qualität der Einzelspieler. Jetzt liegt es natürlich an Jannik (Strüber *Anmerkung der Redaktion) und mir, die Mannschaft so zu formen, dass sie auch performt.



Gibt es sonst etwas hinzuzufügen?

Wir werden jetzt über die Vorbereitung vieles Gruppen- und Mannschaftstaktisches noch anpassen beziehungsweise einstudieren, eintrainieren und verändern, was wir vielleicht letzte Saison nicht ganz so gut gemacht haben. Das wird ein gewisser Prozess über die nächsten Wochen und Monate sein. Dass das nicht von jetzt auf gleich passiert, ist Jedem bewusst. Daher werden wir gucken, dass wir es ergebnistechnisch und entwicklungstechnisch gut zusammenbringen können, sodass wir nicht haushoch verlieren werden, nur weil wir den Anspruch haben, entwicklungstechnisch etwas durchdrücken zu wollen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich nicht einfach nur ergebnisorientiert spielen und dann sagen, "wir haben zwar scheiße gespielt, aber das Ergebnis hat gestimmt." Wir wollen das Ganze schön in Einklang bringen.