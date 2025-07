– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

FuPa-Sommercheck: "Es kann nur um den nackten Klassenerhalt gehen" Überraschungsmeister geht als Underdog in der Landesliga an den Start Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover SV B-Vilsen Torsten Klein

Die Mannschaften der Landesliga Hannover befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Wurde der Kader nochmal verstärkt? Torsten Klein, Trainer vom SV Bruchhausen-Vilsen, hat uns einen Ausblick gegeben.

Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison? Die vergangene Saison war natürlich überragend mit dem unerwarteten Gewinn der Meisterschaft und 109 erzielten Toren. Das war schon sehr gut. Wir wollten die Top vier erreichen, aber an den Titel dachte vor der Saison Niemand. Nach einem tollen Start hat die Saison dann so seinen Lauf genommen und wie es dann so ist, wollte man, wurde gierig und dann hat es ja auch geklappt.

Wann hat die Vorbereitung eurer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights? Wir haben am 30.06 wieder den Trainingsbetrieb aufgenommen. Davor waren wir vier Tage auf Mallorca, wodurch es ein paar Probleme gab, weil der ein oder andere Spieler krank wurde. Hinzu kamen ein paar Verletzte. Dadurch war die Vorbereitung anfangs etwas durchwachsen, aber das Lazarett lichtet sich und die Beteiligung steigt. Highlights gab es in den Testspielen bisher nicht wirklich. Das heben wir uns für die Punktspiele auf.