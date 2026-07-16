FuPa-Sommercheck: Eintracht Nordhorn

– Foto: Michel Witte

Die Mannschaften der Landesliga Weser-Ems befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Jouke Faber, von Eintracht Nordhorn, hat uns einen Ausblick gegeben.

Als Aufsteiger sind wir zufrieden, aber wann mann kritisch sein will, ist natürlich mehr drin gewesen.

Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Wir haben am 6.7. angefangen und das Highlight ist eigentlich, dass wir nur lachende Gesichter gesehen haben, die super motiviert sind für kommende Saison.

Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights?



Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Die Entwicklung in der gesamten Mannschaft ist da. Natürlich haben wir viele neue Spieler und dann braucht es Zeit, um ein Mannschaft zu werden. Die Zeit bis zum Saisonstart ist da und diese werden wir nutzen.



Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Unsere Zielsetzung ist ganz klar. Wie auch einige andere Mannschaften, wollen wir uns darum streiten, aufzusteigen.



Habt ihr sonst etwas hinzuzufügen?

Dass man respektvoll miteinander umgeht. Im Spiel alles geben, um zu gewinnen, ist in Ordnung, aber nach dem Spiel sollte man respektvoll gegenüber sein.