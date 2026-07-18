FuPa-Sommercheck: Eintracht Immenbeck III

– Foto: N.Meier

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Lennart Hauschild von Eintracht Immenbeck III unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Bei der vergangenen Saison müssen wir Hinrunde und Rückrunde getrennt betrachten. Nach Ende der Hinrunde standen wir mit Platz 6 im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Leider konnten wir dann die personellen Abgänge im Winter nicht kompensieren. Ein viel zu kleiner Kader und mangelnde Trainingsbeteiligung trugen ihren Teil zu einer enttäuschenden Rückrunde bei. Ein Dankeschön geht an die 1. Herren, 2. Herren und Alte Herren unserer Eintracht und die U19 des JFV Buxtehude. Dank eurer personellen Unterstützung konnten wir immer antreten und die Saison zu Ende spielen.

Jörg Maukel musste diesen Sommer leider aus privaten und beruflichen Gründen seinen Trainerjob niederlegen. Auch an dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön für deinen Einsatz und das Durchhaltevermögen, uns mit diesem Minikader durch die Saison zu führen. Für die Zukunft wünschen wir dir alles erdenklich Gute.

Als neue Trainerin konnten wir bereits Sarah Meyer vorstellen. Sarah hat beim MTV Hammah II Erfahrung als Kreisligatrainerin sammeln können und war unsere absolute Wunschlösung. Zudem ist Sarah Inhaberin der C-Lizenz und wird unsere Mannschaft mit ihrem Fachwissen, ihrer Kreativität und ihrem Engagement verbessern. Marcel Schöngraf bleibt uns auch in dieser Saison als Co-Trainer und gute Seele der Mannschaft erhalten.

An Spielern verlassen uns in diesem Sommer Daniel Vogel (eigene 2. Herren), Marco Mernik (eigene 1. Herren) und Yassine Chakiri (Ziel unbekannt). Auch euch wünschen wir für die Zukunft nur das Beste.

Auf der Zugangsseite gibt es glücklicherweise einige Spieler zu vermelden. Alleine vom TVV Neu Wulmstorf konnten wir neun neue Spieler für uns gewinnen: Leon Bohnet, Jesper Joachim, Cem Berkay Schankin, Philipp Weinert, Pascal Bertrand, Marten Mittler, Moussa Keita, Alfonso Torres Höppner und Maik Gehrlein. Außerdem sind neu im Team Julian Dicks (reaktiviert nach Pause) und Tobias Lembke (TuS Jork). Des Weiteren freuen wir uns auf zwei alte Bekannte mit Janne Peter und Björn Thomsen (beide eigene 2. Herren).

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Als Saisonziel möchten wir keinen konkreten Tabellenplatz nennen. Für uns sind in dieser Saison die primären Ziele, die Spielidee unserer neuen Trainerin zu verinnerlichen, die zahlreichen Neuzugänge zu integrieren und als Mannschaft zusammenzuwachsen. Zudem wollen wir auf und neben dem Platz eine Menge Spaß am Fußball und anderen Unternehmungen haben.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Als besonders stark schätzen wir in dieser Saison SV Ahlerstedt/Ottendorf IV, TSV Apensen II und VfL Güldenstern Stade III ein. Die vergangenen Spielzeiten haben allerdings gezeigt, dass fast jede Mannschaft überraschen und oben ein Wörtchen mitreden könnte.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns am meisten auf alle Heimspiele auf unserer wunderschönen Sportanlage „Brune Naht“. Umso mehr Spaß macht es, wenn ein Heimspiel an einem Immenbecker „Super-Sonntag“ stattfindet, bei dem alle drei Mannschaften unserer Eintracht direkt hintereinander im Einsatz sind. Dass wir dort im Jubiläumstrikot zum 100-jährigen Bestehen unseres Vereins auflaufen dürfen, macht es noch besonderer.

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