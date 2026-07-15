FuPa-Sommercheck: Eintracht Immenbeck II

– Foto: N.Meier

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Marvin König von Eintracht Immenbeck II unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Die Saison war geprägt von vielen Stolpersteinen, Verletzungen und einer Portion Spielpech, besonders in der Hinrunde. Trotzdem sind wir als Mannschaft zusammengewachsen und haben nie aufgegeben. Durch die Unterstützung unserer U19-Spieler konnten wir uns stabilisieren und einen kleinen Lauf starten. Mit dem erreichten Klassenerhalt haben wir unser Saisonziel erfüllt. Unter den gegebenen Umständen können wir mit der Saison zufrieden sein.

Unser Co-Trainer Boris Brandt nimmt vorerst Abstand vom Fußballgeschehen. Danke für deinen Einsatz! Jonas Kock übernimmt künftig die Rolle des Betreuers und bleibt der Mannschaft damit erhalten. Verabschieden müssen wir uns von Cihan Yildirim (Pause), Mo Ercan (unbekannt), Fiete Raschke (FC Este) sowie Björn Thomsen und Janne Peter (beide 3. Herren). Wir bedanken uns bei allen für ihren Einsatz und wünschen alles Gute für die neuen Aufgaben.

Im Gegenzug freuen wir uns über zahlreiche Neuzugänge: Moritz Klischewsky, Dustin Wachs, Leon Jankowski, Claas Scheer, Jan Wielage, Frederik Baldauf und Mika Köhne (alle U19), Daniel Vogel (3. Herren), Oliver Drohm (VfL Fredenbeck) sowie Max Sckopp (Wiepenkathen). Mit Serge Höper kehrt zudem ein alter Bekannter zurück auf die Trainerbank.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Es wäre vermessen, größere Ziele als den Klassenerhalt auszugeben. Unser Fokus liegt darauf, die vielen neuen Spieler, insbesondere die Jungs von der U19, schnell und erfolgreich in den Herrenbereich zu integrieren. Außerdem wollen wir aus den Erfahrungen der vergangenen Saison lernen. Gerade gegen die vermeintlich schwächeren Gegner haben wir zu oft Punkte liegen gelassen. Dort möchten wir deutlich konstanter auftreten und unsere Leistung auf den Platz bringen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Mit Freiburg, Drochtersen und Ottensen treffen wir auf Mannschaften, die seit Jahren zu den stärksten Teams gehören und den Aufstieg anpeilen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Auf die Heimspiele.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!