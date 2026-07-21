FuPa-Sommercheck: Eintracht Immenbeck

– Foto: N.Meier

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Dirk Ahlfeld von Eintracht Immenbeck unsere Fragen.

Mindestens genauso wichtig war aber the Umbruch im gesamten Verein. Mit drei Herrenmannschaften, deutlich reduzierten Kadern und vielen personellen Veränderungen am Ende den 5. Platz in der Kreisliga sowie den Klassenerhalt der zweiten und dritten Herren zu erreichen, ist alles andere als selbstverständlich. Darauf können wir als Verein wirklich stolz sein. Mein besonderer Dank gilt allen Spielern, Trainern, Betreuern und Helfern, die diesen Weg mitgegangen sind und den Neuanfang mitgetragen haben.

Sportlich können wir mit der vergangenen Saison insgesamt sehr zufrieden sein. Nach dem Abstieg mussten wir uns zunächst neu sortieren und haben in der Hinrunde etwas Zeit gebraucht, um als Mannschaft wieder in die Spur zu finden. Die Rückrunde war dann mehr als beachtlich. Wir konnten noch einmal Druck auf die Spitzenteams ausüben und mit dem Einzug ins Pokalfinale ein echtes Highlight erleben.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Die Veränderungen im Kader halten sich in diesem Sommer in einem gesunden Rahmen. Mit Ray Böttcher beendet ein echtes Eintracht-Gesicht seine aktive Laufbahn. Nach mehreren schweren Verletzungen hat er sich mit einer starken letzten Saison verabschiedet. Wir bedanken uns herzlich für seinen Einsatz und wünschen ihm vor allem Gesundheit und alles Gute für die Zukunft.

Gilbert Immig wird es beruflich vorübergehend in die USA verschlagen, und auch Paul Hartig wird sich aus privaten Gründen örtlich verändern. Beiden wünschen wir für ihren weiteren Weg viel Erfolg und freuen uns auf ein Wiedersehen.

Auf der Zugangsseite konnten wir unseren Kader gezielt verstärken. Mit Diego Batista Castro und Eric Doenecke stoßen zwei talentierte U19-Spieler des JFV Buxtehude zu uns, die großes Entwicklungspotenzial mitbringen. Besonders freut uns auch die Rückkehr von Basti Cohrs, der nach seinem Engagement beim FSV Bliederstorf/Nottensdorf wieder den Weg zurück zur Eintracht gefunden hat.

Mit Marco Mernik gewinnen wir einen absoluten Mentalitätsspieler mit Bezirksliga-Erfahrung zurück, der beruflich wieder mehr Zeit für den Fußball hat. Darüber hinaus verstärken Muslim Kagermanov und Ruslan Javatkhanov unseren Kader mit ihrer guten fußballerischen Ausbildung und zusätzlicher Qualität.

Auch im Trainer- und Betreuerteam gibt es eine wichtige Verstärkung: Seit März unterstützt uns Stephan Henk als Torwarttrainer und kümmert sich mannschaftsübergreifend um die Ausbildung unserer Keeper. Das ist ein weiterer wichtiger Baustein für unsere sportliche Entwicklung.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen den positiven Weg der vergangenen Rückrunde konsequent fortsetzen. Ein Schwerpunkt wird sein, in den Auswärtsspielen konstanter aufzutreten und dort deutlich mehr Punkte mitzunehmen. Gleichzeitig möchten wir uns gegen die Top-Mannschaften der Liga besser behaupten und unsere Bilanz gegen diese Teams verbessern.

Die Niederlage im Pokalfinale schmerzt ehrlich gesagt immer noch. Deshalb ist der Pokal auch in dieser Saison wieder ein Wettbewerb, in dem wir möglichst lange dabei sein wollen.

Grundsätzlich möchten wir unsere Entwicklung als Mannschaft und als Verein fortsetzen. Wenn wir unsere Qualität konstant auf den Platz bringen, trauen wir uns zu, erneut eine gute Rolle in der Liga zu spielen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Mit den Absteigern Oste/Oldendorf und Deinste kommen zwei Mannschaften aus einer höheren Spielklasse in die Liga, die allein deshalb zum erweiterten Favoritenkreis gehören.

Sehr gespannt sind wir außerdem auf den VfL Güldenstern Stade, der unter einem neuen Trainer sicherlich neue Impulse setzen wird. Auch die SG Lühe hat sich mit einigen interessanten Neuzugängen verstärkt und dürfte eine gute Rolle spielen. Nicht zuletzt verfügt der ASC Cranz/Estebrügge über eine spielstarke Mannschaft, die seit Jahren einen attraktiven und qualitativ guten Fußball zeigt.

Ich glaube, die Liga wird in diesem Jahr noch ausgeglichener und enger zusammenrücken. Viele Mannschaften werden sich auf Augenhöhe begegnen.

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