FuPa-Sommercheck: Eintracht Immenbeck

Nach den Herausforderungen der letzten Wochen der Saison 24/25, in denen Jonas Gade und Dirk Ahlfeld die 1. und 2. Herren trainierten, übernehmen beide nun die 1. Herren von Eintracht Immenbeck in der Kreisliga. Dirk Ahlfeld beantworte die Fragen im FuPa-Sommercheck

Generell ist diese Frage aus mehreren Perspektiven zu betrachten. Der Abstieg aus der Bezirksliga nach neun Jahren Zugehörigkeit, wiegt natürlich erst einmal schwer. Die Gründe dafür sind sicherlich vielschichtig.

Als Trainergespann der 2. Herren in der letzten Saison, lässt sich sagen, dass die Hinrunde mit Platz 5 positiv war und der Anschluss an die Top 3 der Liga gegeben war. Den signifikanten Einbruch in der Rückrunde wissen wir sportlich einzuschätzen. Sowohl Unterstützung für 1.+ 3. Herren und Verletzungen haben ihr übriges dazu beigetragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Einiges! Wieviel Zeit habt ihr?

Kurzform: Bei der Eintracht ist für die Saison 25/26 sehr viel neu.

Nachdem die letzten sechs Wochen der Saison 1. und 2. Herren in Personalunion durch die Trainer der 2. Herren betreut worden sind, bilden Jonas Gade als Co-Trainer und Dirk Ahlfeld als Trainer das neue Trainergespann der 1. Mannschaft.

Jörg Maukel verlässt unser Trainerteam, um die 3. Herren hauptverantwortlich zu übernehmen. Danke an der Stelle „Klopfer“ und viel Erfolg euch.

Um sportlich bei der 1. Mannschaft zu bleiben, aus der letzjährigen 1. Herren sind sechs Spieler verblieben: Serhat Aydin, Mio Kruse, Otis Mürmann, Julius Schröder, Connor Schüler sowie Paul Hartig. Über Letzteren sind wir sehr froh, ihn so langsam wieder richtig auf dem Platz zu sehen nach seiner schweren Verletzung zum Start der letzten Saison.

Der übrige Kader bildet sich zu großen Teilen aus Spielern der 2. Herren der vergangenen Saison. Komplettiert wird der Kader durch einen alten Bekannten, bei dem es uns gelungen ist, ihn vom neuen Weg der Eintracht zu überzeugen und ihn zurückzulotsen. Welcome Home: Lennart Müller.

Auf der Abgangseite ist bekanntlich einiges passiert.

Wir wünschen Nelson Eberstein, Till Müsing, Florian Bente, Nils Barasch, Leif Reetz, Hozan Mahmoud, Alejandro Garcia Mehrens sportlich viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben und alles Gute. Gleiches gilt für Philipp Stein bei dem wir uns auf die beiden direkten Duelle mit TuS Eiche Bargstedt freuen.

Mit Maik Lohmann und Marvin Schmidt gehen zwei verdiente Spieler in Altersteilzeit und verstärken unsere Ü30 Mannschaft. Viel Erfolg und schön, dass ihr uns erhalten bleibt. Eric Müsing wird das Projekt Neuaufbau 2. Herren unterstützen und Marco Mernik wird berufsbedingt kürzertreten, sofern er Zeit hat, aber für die 3. Herren in Diensten der Eintracht sein.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unsere Ziele sind für den Neustart übergeordneter Natur. Wir wollen mit einem klaren Konzept eine mannschaftsübergreifende Identität schaffen. Dabei sollen greifbares Miteinander, Spaß und Freude dem Sinne des Allgemeinwohls dienen.

Wir sehen es als großes Privileg an, die 1. Herren unseres Herzensvereins zu trainieren. Unsere Mission: Eine neue Eintracht-DNA – geprägt von Zusammenhalt, Spaß und ehrlicher Fußballliebe.

Amateurfußball ist für uns mehr als Taktik und Tore – es ist Haltung, Charakter und Gemeinschaft. Wenn das stimmt, kommen die Ergebnisse von ganz allein.

An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Im Bereich des Kaders, sind wir in der Spitze qualitativ verbessert. Allerdings fehlt uns ein wenig die Breite in diesem Jahr. Das bedeutet wir müssen clever mit unseren Kräften und Ressourcen in allen Mannschaften haushalten.

Rein fußballerisch muss sich die Ausbeute der Großchancen verbessern. Wir hätten in der letzten Saison ergebnistechnisch auch gegen die Top Teams bessere Ergebnisse erzielen können. Unser Übergangsspiel mit dem Ball ist ebenfalls ein Punkt an dem wir arbeiten wollen.

Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Die Spiele gegen A/O III sind naturgemäß aus mehreren Gründen immer ein Highlight.

Und dann: das Derby mit den Pandakickern der VSV. Da ist immer Musik drin – da wird nicht nur Fußball gespielt, da wird gelebt.

Egal ob freundschaftliches Schulterklopfen oder enger Zweikampf – das sind genau die Spiele, für die man diesen Sport liebt.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!