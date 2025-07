FuPa-Sommercheck: Eintracht Elbmarsch IV

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Raphael Lubczyk von Eintracht Elbmarsch IV unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison? Wir haben mit der Meisterschaft und dem erstmaligen Aufstieg ein historisches Ergebnis erzielt. Wir müssen aber auch zugeben, dass es ein Auf und Ab war. Wenn wir uns absetzen konnten, zog gerade mal wieder ein Team zurück und das Punktepolster schmolz, wenn man dann selbst eine Schwächephase hatte, haben andere Teams glücklicherweise für uns gespielt. So wurde es zum Ende unnötig eng. Wir freuen uns trotzdem riesig, auch wenn wir bei der letzten Meisterschaft vor 2 Jahren sicherlich souveräner und verdienter aufgestiegen wären als in diesem Jahr.



Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Im Trainerteam mussten wir leider Lukas Fabisch verabschieden. Er wird aber häufig bei den Spielen als lautstarker Zuschauer dabei sein. Alexander Sander verlässt uns Richtung Handorf. Jochen Lucklum, Calvin Urbanski, Mika Franke und Jakob Rittmeier hören wegen Verletzungen auf bzw. treten kürzer. Zudem verabschieden wir insgesamt fünf Spieler in unsere Alte Herren. Neu dabei sind bisher: Michele Homburg (SV Wendisch Evern II) und Mateusz Olszewski (ASD Monte San Pietrangeli). Mit weiteren Neuzugängen sind wir in Gesprächen.



Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Es hat lange gedauert um in diese Liga zu kommen und wir wollen jedes Spiel genießen. Was am Ende dabei herauskommt, wird man sehen. Wir haben keinen Druck und sind uns auch klar das wir in jedem Spiel der krasse Außenseiter sein werden.



An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Das Tempo im Spiel wird deutlich höher sein und wenn man auf die Fairnesstabelle schaut, wird es auch sehr viel körperbetonter werden als in den letzten Jahren. Darauf gilt es sich einzustellen.



Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns auf alle Spiele.

