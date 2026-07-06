FuPa-Sommercheck: Deinster SV III

– Foto: Hinck-Media

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Eugen Ilin vom Deinster SV III unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Im Großen und Ganzen sind wir mit der vergangenen Saison nicht zufrieden. Wir haben unnötige Punkte liegen gelassen und sind über weite Strecken nicht als eingespielte Mannschaft aufgetreten. Erst gegen Ende der Saison haben wir uns wieder gefangen, dank Fabrice den Turnaround geschafft und wieder angefangen, regelmäßig Punkte zu sammeln.

Bei den Neuzugängen können wir einige interessante Verstärkungen begrüßen. Calvin Wohlers kehrt nach einem Jahr Praktikum in Bützfleth zurück zum Deinster SV. Ebenfalls wieder da ist Hauke Gerken, der sich ein paar Jahre verirrt hatte und nun den Weg zurück zu seinem Jugendverein gefunden hat.

Mit Dawid Ulewicz und Krystian Cymerys stoßen zwei Spieler zu uns, die früher in Polen Fußball gespielt haben. Beide haben wieder richtig Bock bekommen, in einem Verein zu kicken. Komplettiert wird das polnische Trio von Karol Leśny. Der 29-Jährige ist aus beruflichen Gründen in die Region gezogen und freut sich auf ein neues fußballerisches Kapitel beim Deinster SV.

Verlassen haben uns leider die Gebrüder Al Ahmad, ein offensivstarkes Duo, auf das stets Verlass war. Ihr neues Ziel ist bislang unbekannt. Außerdem versucht Vinicius Börner sein Glück bei Bliedersdorf-Nottensdorf. Der schmerzhafteste Abgang ist jedoch unser Hightower Justus Tipke. Sportlich wie menschlich hinterlässt er eine große Lücke. Mu/Ku darf sich auf eine echte Pferdelunge und einen Spieler freuen, der in jeder Partie bis an seine Grenze geht.

Wir bedanken uns bei allen Spielern für ihren Einsatz und wünschen ihnen bei ihren neuen Vereinen sportlich wie persönlich viel Erfolg!

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen definitiv unser volles Potenzial ausschöpfen, als echte Einheit auf dem Platz auftreten und einen besseren Tabellenplatz als in der vergangenen Saison erreichen. Natürlich wollen wir auch im Pokal so weit wie möglich kommen, zumal wir beim kommenden Pokalfinale Gastgeber sind. Es wäre natürlich ein Traum, zu Hause im Finale zu stehen – egal ob mit unserer 2. Herren oder unserer 3. Herren.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum? S

Schwer zu sagen, denn mit Bützfleth II und Wischhafen II verlassen zwei starke Mannschaften die Liga. Grundsätzlich kann jeder jeden schlagen, wobei ich Mu/Ku III als den schwersten Gegner einschätze. Mit Jannik Martens haben sie vorne einen echten Torgaranten, der nicht nur viele, sondern auch schöne Tore erzielt.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum? Natürlich freuen wir uns besonders auf die Derbys! Darüber hinaus sind wir gespannt auf das Spiel gegen Burweg II, weil ein großer Teil der Mannschaft und ich noch nie auf diesem Sportplatz waren.

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Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!