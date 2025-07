FuPa Sommercheck: Deinster SV III

Den Deinster SV III gab es vier Jahre nicht. Gleich im ersten Jahr nach Wiedergründung erreichte Trainer Eugen Ilin mit seiner Mannschaft den 5. Platz, was sich sehenlassen kann. Der Kader ist groß, dennoch fällt ein Abgang stark ins Gewicht. Hier folgen die Antworten des Trainers im FuPa Sommercheck.

Dafür, dass die Mannschaft erst im Sommer letzten Jahres neu gegründet wurde, bin ich sehr zufrieden mit der Saison. Für viele Jungs war es die erste Saison im Herrenbereich und dafür haben sie sich wirklich gut geschlagen. Natürlich gibt es noch einiges zu verbessern, aber wir haben eine solide Basis geschaffen.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Neu dabei sind Mohammad Ali Al Ahmad, der von Lühe III zu uns gewechselt ist, um gemeinsam mit seinem Bruder, der bereits bei uns spielt, auf Torejagd zu gehen, und Marcel Krause, der nach knapp vier Jahren Fußballpause wieder Lust hat zu kicken. Unser Kapitän Philipp Nutbohm, der in der vergangenen Saison ein wichtiger Faktor auf und neben dem Platz war, verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unser Ziel ist es, als Team noch enger zusammenzurücken – und mit dem Kader, den wir jetzt haben, wollen wir definitiv oben angreifen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Defensiv müssen wir auf jeden Fall zulegen – wir haben es den Gegnern in der letzten Saison oft zu leicht gemacht, Tore zu erzielen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Ganz klar: Die Derbys gegen Mulsum/Kutenholz III und Schwinge stehen ganz oben auf unserer Liste. Und warum? Das muss man in Deinste wohl keinem erklären.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!