FuPa-Sommercheck: Deinster SV II

– Foto: Hinck Media

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Michael Stüve vom Deinster SV II unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Die vergangene Saison war überragend. Mit einem souveränen Aufstieg haben wir unsere konstant gute Leistung belohnt. Endlich einmal eine Saison ohne Schwächephase – die Mannschaft hat bis zum Ende komplett mitgezogen.

Torge Hoops wird zukünftig unser Betreuerteam unterstützen. Ansonsten bleibt der Kader so zusammen wie in der vergangenen Saison. Durch das gemeinsame Training mit unserer Dritten kann sich noch der eine oder andere für den Kader der Zweiten empfehlen; das Potenzial ist auf jeden Fall da. Gegebenenfalls werden auch U19-Spieler schon einmal bei uns reinschnuppern.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Nach so einer erfolgreichen Saison gilt es, die Euphorie mitzunehmen und so schnell wie möglich Punkte zu sammeln. Leider sind wir aktuell von vielen Verletzungen geplagt, sodass der komplette Kader erst nach und nach zur Verfügung steht. Sollte der Kader wieder komplett sein, streben wir einen guten Platz im Mittelfeld der Tabelle an. Zudem wollen wir in der Kreisplakette bis ins Finale kommen, da die Endspiele bei uns stattfinden werden.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Das ist schwer zu sagen, wenn die Liga in der letzten Saison nur aus der Ferne betrachtet wurde. Ich denke, die Absteiger und die Mannschaften, die letzte Saison unter den ersten fünf waren, werden eine gute Rolle spielen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

In der neuen Liga freuen wir uns auf jedes Spiel. Ein Highlight wird das Derby gegen Fredenbeck am letzten Spieltag sein.

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