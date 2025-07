FuPa Sommercheck: Deinster SV

Der Deinster SV legte im ersten Bezirksligajahr einen Blitzstart hin, gewann acht von zehn Begegnungen. Der Klassenerhalt war frühzeitig gesichert. Am Ende stand ein hervorragender 8. Platz. Hier möchte Trainer Filippo Callerame anknüpfen, warnt aber auch vor dem berüchtigten zweiten Jahr. Einige Neuheiten gibt es im Kader. Hier sind die Antworten des Trainers im FuPa Sommercheck.

Wir sind sehr zufrieden! Als Aufsteiger einen fantastischen achten Platz erreicht zu haben, ist mehr als zufriedenstellend. Das ist ein großartiger Erfolg und zeigt, was für ein starkes Team wir sind. Ein riesiges Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben!

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Neu dabei sind unsere Jungs aus der JSG (Leo Gerken, Faroq Alemi, Wenzal Branke, David Forot, Jente Sick). Außerdem freuen wir uns sehr Fabio Magdanz in unserem Team begrüßen zu dürfen. Wir sind froh, einen so guten und sympathischen Fußballer für uns gewonnen zu haben. Leider haben uns aus privaten Gründen Thomas Burfeindt und Henrik Hauschild verlassen. Ich bin mir jedoch sicher, dass wir bei Engpässen beide noch einmal im Trikot des DSV sehen werden.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Ein einstelliger Tabellenplatz wäre wieder super. Aber gegen eine bessere Platzierung als in der vergangenen Saison hätten wir mit Sicherheit auch nichts einzuwenden. Wir wissen jedoch alle, dass das zweite Jahr immer das schwerste ist. Darauf werden wir gut vorbereitet sein. Wichtig ist, dass wir die jungen und sehr talentierten Jungs aus der JSG an den Herren-Fußball heranführen. Mit ihrer Energie und unserem Teamgeist werden wir das hinbekommen. Da bin ich mir sicher.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Da sind noch einige Punkte, an denen wir arbeiten müssen. Diese möchte ich jedoch hier nicht veröffentlichen. Trotzdem sind wir optimistisch und zuversichtlich, dass wir die Herausforderungen meistern werden.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Ein richtiges Derby wird es durch den Abstieg von Mulsum/Kutenholz leider nicht geben. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf die Begegnungen gegen die Mannschaften aus dem Landkreis Stade. Ein Highlight für uns wird sicherlich das Spiel auf der Kampfbahn bei Rot-Weiß Cuxhaven werden. Mit dem Flair mitten in der Stadt und der in rot-weiß gestrichenen Haupttribüne wird es etwas Besonderes sein.

