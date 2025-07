FuPa-Sommercheck: BW Stubben

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute lest ihr den Sommercheck der SG Blau Weiss Stubben.

Im Grunde genommen gab es keine vergangene Saison der I. Herren SG BW Stubben. Nach zwei Spieltagen wurde die Mannschaft aus der 1 Kreisklasse CUX Süd zurückgezogen und hat nicht weiter am Spielbetrieb teilgenommen und stand somit auch als erster Absteiger aus der 1. KK CUX Süd fest.

Wie zufrieden soll man da mit der vergangenen Saison sein?

Viele Spieler suchten sich neue Herausforderungen bei anderen Vereinen, viele Spieler wussten mit der Situation gar nicht umzugehen, einige Spieler wollten nichtsdestotrotz weiterhin in der SG BW Stubben Fußball spielen und auch die II. Herren unterstützen und diesen Weg gehen. Der Vorstand handelte in dieser Lage sehr schnell und versuchte irgendwie einen Weg zu einem Neustart der I. Herren zu finden um auch den verbleibenden Spielern einen Weg aufzuzeigen.

Welche Veränderung gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Aus einer alten Verbindung heraus hat der Vorstand bereits Anfang September 2024 Kontakt zu Christian Wehrse und Sven Kampmeyer, beide Trainer der JFV Staleke Hagen i. Br. U19 (Kreisliga), hergestellt und Möglichkeiten eines Engagements abgeklopft. Diese Gespräche verliefen in kürzester Zeit produktiv, zielorientiert und somit positiv. Schnell wurde klar, dass es zur neuen Saison wieder eine spielfähige I. Herren SG BW Stubben mit einem Neuanfang in der 2. KK Süd geben wird. Wehrse und Kampmeyer sprachen in dieser Zeit immer von einem interessanten „Projekt“, junge und willige Spieler mit älteren erfahrenen Spieler zu vereinen, eine Mannschaft zu formen und diese auch mit einem klaren Ziel vor Augen an den Start zu bringen.

Die wenigsten Spieler aus der JFV Staleke Hagen U19 mußten erst noch von diesem Projekt durch Wehrse/Kampmeyer überzeugt werden, trotzdem wurde es jedem Spieler freigestellt diesen Weg mit ihren langjährigen Trainern mitzugehen. Somit wechseln aus dem

Jugendspielbetrieb der U19 JFV Staleke folgende Spieler mit in die I. Herren SG BW Stubben: Adiel Mohamed-Brahan, Björn Carstens, Colin Rosebrock, Finn Baumann, Fynn Kampmeyer, Ilian Schnibbe, Jannis Wehrse, Kjell Arndt, Leonard Pohlmann, Maximilian Butt, Pekka Kreimeyer, Quentin Offinger, Tariq Drews, Till Schaus und Tobias Gerken. Aus den Reihen der alten I. Herren SG BW Stubben werden folgende Spieler diesen Weg unter einer neuen Führung mitgehen: Dustin Dehnenkamp, Jan Lührs, Jhoan Esteban Pena Valencia, Kevin Grossmann, Owen Nehrke, Rene Bihn, Ruben Bieker, Sergej Wolf, Yanik Stüßel und Viktor Schneidmüller.

Als Neuverpflichtungen kommen Timo Fitschen (TSV Steden-Hellingst II) sowie Erik Fuchs (TSV Meyenburg U19) hinzu. Unterstützt werden Christian Wehrse und Sven Kampmeyer als Trainer von Rouven Dehnenkamp (Tw-Trainer), Britta Breuers (Betreuerin) und Timo Breuers (Betreuer und Athletik-Trainer).

Was habt ihr Euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Zu Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison ist das entscheidene Ziel: „Ein Team ist nicht, ein Team wächst!“. Aus zwei unterschiedlichen Mannschaften (jung und alt) muss es uns gelingen eine spielfähige Mannschaft mit allen seinen Facetten zu formen, Prozesse herzustellen, Strukturen zu schaffen, Systeme zu implementieren, Abläufe zu optimieren um erfolgreich in die Saison zu starten.

„Unser klares Ziel ist es, wieder viele fußballbegeisterte Spieler auf dem Platz zu sehen, die richtig Lust haben, gemeinsam mit uns das "Projekt" anzugehen“, erklärt Teammanager Michael Liedtke. „Wenn alle Rädchen ineinandergreifen, kann eine Menge passieren in der Tabelle.“

An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Ein großes erklärtes Ziel, welches in unser Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt und worüber sich auch Spieler definieren, ist Social Media. In diesem Bereich hat der Verein als auch die Mannschaft enormen Handlungsbedarf. Hier wollen wir uns als Mannschaft und Spieler präsentieren und auch unseren Zuschauern Einblicke gewähren. Weiterhin wollen wir durch schönen und attraktiven sowie erfolgreichen Fußball wieder mehr Zuschauer bei bester Bewirtung auf den Platz locken.

Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns auf jedes Spiel, egal ob Heimspiel oder Auswärtsspiel, nah oder fern. Ein Mü mehr Bedeutung haben natürlich die Spiele gegen den FC Hagen/Uthlede III, der SG WDB und Bokel II aufgrund der direkten Nachbarschaft und der Wohnorte der Spieler.