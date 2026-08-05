FuPa-Sommercheck: Buxtehuder SV

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Hasan Ramazanoglu vom Buxtehuder SV unsere Fragen.
Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?
Sehr zufrieden: Wir haben sportlich das erreicht, was wir uns als Ziel gesteckt haben. Was insgesamt betrachtet jedoch extrem wichtig ist: Wir sind auch als Team gereift und haben unsere Spieler weiterentwickelt. Außerdem haben wir drumherum ein Umfeld geschaffen, das zu 100 Prozent familiären Charakter hat und mit dem sich jeder identifizieren kann. Also eine rundum zufriedenstellende Saison in allen Bereichen!
Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Wir haben den einen oder anderen Spieler nicht mehr in unseren Reihen, was völlig in Ordnung ist. Wir möchten uns von ganzem Herzen bei ihnen bedanken, denn auch sie waren Teil des Erfolges der letzten Saison.
Neue Gesichter im Team:
Claudiu Baicu
Mohamad Aldibo
Tjark Bartels
Fynn Carstens
Maximilian Lingsch
Jasper Teetz
Baraa Al Sader
Tamer Lita
Bartek Gosciniak
Alle Neuzugänge sind absolut talentiert und noch sehr jung. Hier wird es an uns Trainern liegen, die Jungs in den Herrenbereich zu führen und sie entsprechend weiterzuentwickeln. Das Potenzial ist definitiv da!
Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?
Zu allererst müssen wir schauen, dass wir die Spieler persönlich weiterentwickeln und wir uns als Team festigen. Wir haben viele Neuzugänge und viele junge Spieler in unseren Reihen – da wird Talent alleine nicht ausreichen. Wir wollen uns etablieren und Schritt für Schritt den nächsten Schritt machen. Dann werden wir sehen, wofür es reicht!
Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?
Prognosen fallen mir häufig schwer, da sich alle Teams jedes Jahr neu aufstellen. Ich denke – ohne konkret Namen zu nennen –, dass sich am Ende zwei bis drei Mannschaften oben festsetzen werden.
Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?
Am Millerntor gegen St. Pauli zu spielen ist immer ein schönes Spiel; so etwas direkt zum Auftakt zu haben, ist natürlich gleich doppelt schön. Aber auch die Spiele gegen FFC08 waren bei den Tests immer spannend, und natürlich freuen wir uns auf die Duelle gegen den HSC. Dort ist mit Sascha ein Trainer, den ich seit Ewigkeiten von Duellen aus meiner aktiven Karriere kenne und privat schätze, und mit Koray jemand, mit dem ich im selben Trikot gespielt und viele tolle Momente geteilt habe. Am Ende werden wir uns aber über jede Begegnung freuen, da es für uns immer eine neue Erfahrung ist!
Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!