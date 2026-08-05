FuPa-Sommercheck: Buxtehuder SV

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir haben den einen oder anderen Spieler nicht mehr in unseren Reihen, was völlig in Ordnung ist. Wir möchten uns von ganzem Herzen bei ihnen bedanken, denn auch sie waren Teil des Erfolges der letzten Saison.

Neue Gesichter im Team:

Claudiu Baicu

Mohamad Aldibo

Tjark Bartels

Fynn Carstens

Maximilian Lingsch

Jasper Teetz

Baraa Al Sader

Tamer Lita

Bartek Gosciniak

Alle Neuzugänge sind absolut talentiert und noch sehr jung. Hier wird es an uns Trainern liegen, die Jungs in den Herrenbereich zu führen und sie entsprechend weiterzuentwickeln. Das Potenzial ist definitiv da!

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Zu allererst müssen wir schauen, dass wir die Spieler persönlich weiterentwickeln und wir uns als Team festigen. Wir haben viele Neuzugänge und viele junge Spieler in unseren Reihen – da wird Talent alleine nicht ausreichen. Wir wollen uns etablieren und Schritt für Schritt den nächsten Schritt machen. Dann werden wir sehen, wofür es reicht!

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Prognosen fallen mir häufig schwer, da sich alle Teams jedes Jahr neu aufstellen. Ich denke – ohne konkret Namen zu nennen –, dass sich am Ende zwei bis drei Mannschaften oben festsetzen werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Am Millerntor gegen St. Pauli zu spielen ist immer ein schönes Spiel; so etwas direkt zum Auftakt zu haben, ist natürlich gleich doppelt schön. Aber auch die Spiele gegen FFC08 waren bei den Tests immer spannend, und natürlich freuen wir uns auf die Duelle gegen den HSC. Dort ist mit Sascha ein Trainer, den ich seit Ewigkeiten von Duellen aus meiner aktiven Karriere kenne und privat schätze, und mit Koray jemand, mit dem ich im selben Trikot gespielt und viele tolle Momente geteilt habe. Am Ende werden wir uns aber über jede Begegnung freuen, da es für uns immer eine neue Erfahrung ist!