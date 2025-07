FuPa Sommercheck: Buxtehuder SV

Der Buxtehuder SV holte in der vergangenen Kreisligasaison sehr gute 61 Punkte. Damit reichte es allerdings nur zu Platz zwei, da ein Team noch stärker war. Zufrieden war man auf Seiten des BSV. Die Mannschaft wurde jetzt ein wenig verjüngt. Hier sind die Antworten von Trainer Salim Aichaoui im FuPa Sommercheck.

Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit der vergangenen Saison. Für unsere erste Saison als Trainer – mit vielen neuen Spielern und einem weitgehend neu formierten Team – haben wir eine starke Leistung gezeigt. Am Ende haben wir den zweiten Platz erreicht, was ein wirklich gutes Ergebnis ist. Natürlich wäre Platz eins schön gewesen, aber unterm Strich überwiegt die Freude über die Entwicklung der Mannschaft und den Zusammenhalt im Team.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Zur neuen Saison hat sich in unserem Team einiges getan. Wir haben uns gezielt auf bestimmten Positionen verstärkt, um den Konkurrenzkampf zu erhöhen und die Qualität im Kader weiter zu steigern. Gleichzeitig haben wir junge, talentierte Spieler dazubekommen, wodurch das Team insgesamt verjüngt wurde – ein wichtiger Schritt, um langfristig erfolgreich arbeiten zu können. Leider haben uns auch einige Spieler verlassen, die sich neuen Herausforderungen stellen möchten. Wir bedanken uns bei ihnen für ihren Einsatz und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft. Besonders freut uns, dass wir mit allen Leistungsträgern verlängern konnten und gleichzeitig starke Neuzugänge für uns gewinnen konnten. Das gibt uns eine gute Mischung aus Erfahrung und frischem Wind für die kommende Saison.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Nach dem zweiten Platz in der vergangenen Saison wollen wir in diesem Jahr den nächsten Schritt machen. Unser klares Ziel ist der Aufstieg in die Bezirksliga. Wir wissen, dass das kein Selbstläufer wird, aber mit der Weiterentwicklung der Mannschaft, dem gestärkten Kader und dem richtigen Teamgeist sind wir überzeugt, dass wir das schaffen können. Entscheidend wird sein, konstant unsere Leistung abzurufen und als Einheit aufzutreten – dann ist unser Ziel absolut realistisch.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Die Fitness unserer Spieler muss sich im Vergleich zur Vorsaison deutlich verbessern – daran arbeiten wir intensiv. Außerdem wollen wir im heimischen Jahnstadion attraktiven Fußball zeigen und unsere Zuschauer mit Einsatz und Spielfreude begeistern.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Für uns gibt es in dieser Saison keine klassischen Derbys. Trotzdem freuen wir uns auf jedes Spiel und nehmen jede Partie mit voller Motivation an.

