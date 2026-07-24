FuPa-Sommercheck: Bovender SV

– Foto: Ian Messerschmidt

Die Mannschaften der Landesliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Yannick Broscheit, Trainer vom Bovender SV, hat uns einen Ausblick gegeben.

Generell sind wir zufrieden. Wir haben eine gute Saison gespielt, allerdings in den letzten Spielen einige „einfache“ Punkte liegen gelassen, um die beste Mannschaft Göttingens zu werden. Trotzdem haben wir uns zur Vorsaison verbessert. Seit dem Aufstieg haben wir uns jede Saison gesteigert. Darauf sind wir stolz!

Am 30.06. haben wir begonnen, aktuell trainieren wir drei Mal auf dem Platz und zwei Mal im Gym. Die Gym-Einheiten sind präventiv und Core-stärkend, um Verletzungen so gut es geht vorzubeugen. Highlight wird vermutlich der Einstand der neuen Spieler. Das sind immer ganz witzige Abende.



Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Wir setzen jedes Jahr auf viele junge Talente. Ich glaube, dass die jungen Spieler gerade letztes Jahr auch wieder einen großen Schritt gemacht haben. Wenn man sieht, wie selbstbewusst sie teilweise schon mit 18-19 auftreten, dann wissen wir, dass wir in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet haben.



Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Wir haben letzte Saison von Top-Fünf gesprochen und sind am Ende knapp Fünfter geworden. Deswegen werden wir uns das selbe Ziel nochmal setzen. Auch wenn die Liga allgemein in der Breite vermutlich ein bisschen besser sein wird, entwickeln wir uns ja auch weiter und wollen deshalb dieses Ziel selbstbewusst ins Auge nehmen. Wichtig wird die Konstanz sein, die wir letzte Saison etwas vermissen lassen haben zum Ende der Hinserie und Ende der Rückserie.

Habt ihr sonst etwas hinzuzufügen?

Wir freuen uns auf einen brutalen Start. Im Pokal geht es gegen Göttingen 05 und eine Woche später um Punkte beim Oberliga-Absteiger Lupo Martini Wolfsburg. Das allerwichtigste ist allerdings, dass wir alle Verletzungsfrei bleiben und als Mannschaft weiter zusammenwachsen und auch neben dem grünen Rasen viel Zeit und Spaß zusammen haben.