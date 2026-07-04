FuPa-Sommercheck: ATSV Scharmbeckstotel

– Foto: Tobias Dohr

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Lennart Gerken vom ATSV Scharmbeckstotel unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison? Da ich in der letzten Saison noch kein Trainer war, kann ich es nur von „außen“ betrachten. Es war sicherlich eine Saison die man sich anders vorgestellt hat - der Abstieg tut weh, wird allerdings nichts an der langfristigen Ausrichtung und den mittelfristigen Zielen ändern. Die Mannschaft hat Bock auf den Neuaufbau und wird dafür alles investieren.

Neues Staff: Lennart Gerken - Cheftrainer (NEU) Vorher: Cheftrainer 1. Damen TSV Brunsbrock Oliver Hahn - Co-Trainer (NEU) Vorher: Cheftrainer JSG Beeke U18 Tina de Vries - Individual-Trainerin (Ex-Bundesliga Spielerin) (NEU) Lars Steiner - Fitnesstrainer (Gehört schon länger zum Team) Andreas Klug - Torwarttrainer (Cheftrainer in der Rückrunde) Andre Schneider - Team-Manager (NEU) Vorher: Cheftrainer / Teammanager SV Werder Bremen U15 Dennis Bittner - Ansprechpartner für Kooperationen und Sponsoren (NEU) Vorher: Teammanager ATS Buntentor - 1. Damen

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen? Es hat sich so ziemlich alles geändert - die Veränderungen sollen ein klares Zeichen setzen: Der Kopf geht nach oben, klare Strukturen sollen helfen die hohen Ziele mit Leben zu füllen.



Neue Spielerinnen:

Johanna Schröder

Vorher: Neu St. Jürgen

Felicia Hinz

Vorher: SV Werder Bremen U17 / JSG Unterweser Jungs

Lotta Pontow

Vorher: ESC Geestemünde

Katja Wiesenmüller

Vorher: TSV Fischerhude / Quelkhorn

Lena Troschka

Vorher: MTV Jeddingen

Neele Rieper:

Vorher: Oste / Oldendorf

Zusätzlich kommen 7 Spielerinnen aus den B-Mädchen hoch:

Karla Tomforde, Feline Wohlers, Siena Henschel, Laura Staack, Maria Mitsopoulou, Mia

Schmidt, Emma Jerzyk

Zwei weitere Spielerinnen könnten noch im Laufe der Vorbereitung zu uns stoßen.



Abgänge:

Johanna Becker - Hört vorerst mit dem Fußball auf

Jana Koehle - Absolute Legende in Schasto – Karriereende

Neue Konzepte / Strukturen:

Medizinische Versorgung - Kooperationen mit Ärzten und Physiopraxen

Ernährungsberatung

Vieles mehr, die Bedingungen sind super professionell - das ist die Basis für langfristige

Entwicklung.



Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt

ihr?

Es ist kein Geheimnis, dass ich die Mannschaft gerne in der Oberliga übernommen hätte.

Trotzdem gab es immer den Plan für Landesliga - dieser wird nun greifen. Logischerweise

wollen wir oben mitspielen - von meinem Kader bin ich mehr als überzeugt, dort ist

ordentlich Qualität vorhanden, auch in der Breite. Wir wollen schönen, attraktiven Fußball

spielen und eine hohe Dominanz ausstrahlen. Mit dem Ball viel den Ball rollen lassen, fast

alles flach lösen. Die Phasen gegen den Ball sollen klein gehalten werden. Es soll richtig Spaß

machen uns zuzuschauen.



Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Die letzte Landesliga-Saison hat gezeigt, wie ausgeglichen diese Liga ist. Ich denke, dass es

einige Überraschungen geben wird. Die Unterschiede werden gering sein, jedes Spiel ist

extrem wichtig. Wer dort am Ende heraussticht kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.



Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und

warum?

Ich glaube jeder mag Derbys. Ich bin ein absoluter Fußballromantiker, dementsprechend freue

ich mich wirklich sehr auf faire Spiele auf Augenhöhe und der gesunden Tugend an

Emotionen.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!