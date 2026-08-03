FuPa-Sommercheck: ASSG Niederelbe Ü40

– Foto: Struwe

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Sebastian Kreibich von der ASSG Niederelbe Ü40 unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Insgesamt waren wir einigermaßen zufrieden. Vor allem in der Rückrunde hätten wir gerne die eine oder andere „Klatsche“ vermieden.

Fakt ist, dass uns durch die Gründung unserer Ü50-Mannschaft viel Erfahrung verloren gegangen ist. Da wir diese Saison als ASSG Niederelbe antreten, sind Verstärkungen nicht ausgeschlossen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Definitiv weniger Gegentore kassieren, cleverer agieren und möglichst eine Mannschaft hinter uns lassen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Den VfL Güldenstern Stade, da sie mit Abstand den besten Kader haben.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Bei den wenigen Spielen wird jedes ein Highlight sein :)

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