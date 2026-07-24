FuPa-Sommercheck: ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel Ü50

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Hartmut Jungclaus von der ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel Ü50 unsere Fragen.

Nach einem schleppenden Beginn haben wir uns immer besser in die Saison reingespielt und am Ende fast noch die Vizemeisterschaft errungen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Der Kader und das Trainerteam bleiben bei uns zusammen. Es kommt ein „Youngster“ aus der Ü40 dazu.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Über eine möglichst verletzungsfreie Spielzeit am Ende wieder im oberen Drittel stehen und im Kreispokal so weit wie möglich kommen!

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Wie in den letzten Jahren auch wird die Meisterschaft wohl wieder über A/O gehen. Da muss man erst einmal vorbeikommen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Mit der ASSG Niederelbe ist ein neues Team in unserer Staffel – wir freuen uns auf euch! Da unsere Staffel relativ klein ist, freuen wir uns ansonsten auf jedes Spiel gegen die mittlerweile bekannten Gegner.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!