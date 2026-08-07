FuPa-Sommercheck: ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel Ü40

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Mauritius Ziaja von der ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Rückblickend betrachtet waren wir mit dem zweiten Platz am Ende sehr zufrieden – vor allem, wenn man bedenkt, dass wir in der Hinrunde zwischenzeitlich auf dem vorletzten Platz lagen!

Es gibt einige erfreuliche Veränderungen und Anpassungen im Kader:

Neuzugänge: Wir freuen uns über einige Neuzugänge aus der jüngeren Generation.

Torwartposition: Mit Tim Elfers haben wir nun einen festen Keeper, der Karsten Sorge entlastet und es Dennis Buck ermöglicht, wieder im Feld zu spielen.

Team & Trainerstab: Ansonsten bleiben die Mannschaft und der Trainerstab weitestgehend unverändert.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wenn die Beteiligung bei den Spielen so gut ist wie in der Rückrunde der letzten Saison, möchten wir oben mitspielen. Sollte das nicht der Fall sein, wird es vermutlich ähnlich schwer wie in der Hinrunde der Vorsaison.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Es wird definitiv mit dem Aufsteiger FC Oste/Oldendorf zu rechnen sein sowie mit der ASSG Hagen/Fredenbeck/Dollern I als Absteiger aus der Kreisliga. Grundsätzlich denke ich aber, dass die Liga ähnlich ausgeglichen sein wird wie in der Vorsaison, wo wirklich jeder jeden schlagen kann – je nach Kaderqualität und -quantität am jeweiligen Spieltag.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Grundsätzlich freuen wir uns immer auf alle Spiele. Aber Derbys sind natürlich immer etwas Besonderes! Deshalb freuen wir uns sehr, dass der FC Oste/Oldendorf nun bei uns in der Liga spielt, und blicken gespannt auf die Duelle mit sehr vielen bekannten Gesichtern aus der Vergangenheit.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!