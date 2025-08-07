FuPa Sommercheck: ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel Herren Ü40 1. Kreisklasse: Neuer Coach - Bessere Trainingsbeteiligung

Nach starker Vorrunde mit Blickkontakt zum Tabellenführer wurde die ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel in der Rückrunde bis auf den vorletzten Platz durchgereicht. Ständiger Spielermangel sorgten für einige schlechte Ergebnisse. In der kommenden Saison soll alles besser werden. Hier sind die Antworten des neuen Spielertrainers, Mauritius Ziaja, im FuPa Sommercheck.

Mit der Hinrunde der letzten Saison waren wir ziemlich zufrieden und da stimmten auch die Ergebnisse, mit der Rückrunde waren wir keineswegs zufrieden. Arge Personalprobleme haben uns leider zurückgeworfen und die Leistungen konnten nicht mehr abgerufen werden, unter anderem auch dadurch bedingt, dass wir des Öfteren nicht mit der vollen erlaubten Mannschaftsstärke antraten. Das ist natürlich nicht unser Anspruch und muss sich für die kommende Saison ändern.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Zur neuen Saison werden wir uns etwas anders aufstellen. Den Posten des Spielertrainers wird Mauritius Ziaja übernehmen und unterstützt wird er von André Felix und Matthias Braack an der Seitenlinie und außerhalb des Platzes. Im Spielerkader wird sich nicht sehr viel ändern und auch nächstes Jahr werden wir wieder auf die Unterstützung von unserer Ü50 Mannschaft sowie der 3. Herren des MTV Himmelpforten bauen müssen. Im Laufe der Saison freuen wir uns auch, den einen oder anderen "jungen Neu-40ger" begrüßen zu dürfen.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unser Ziel ist, dass wir im oberen Tabellendrittel landen und immer versuchen, mit vollem Personal anzutreten und natürlich weiterhin Spaß am Fußball haben.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Unser Wunsch wäre, dass sich die Trainingsbeteiligung verbessert und dass sich die Disziplin und Einstellung seitens der Spieler, hinsichtlich der rechtzeitigen Zusagen für die Spiele verbessert. Des Weiteren würden wir uns wünschen und arbeiten daran, einen festen Kern der Mannschaft zu etablieren, zu oft sind wir in der letzten Saison - hauptsächlich in der Rückrunde - mit einer komplett anderen und nicht eingespielten Mannschaft aufgetreten.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Ganz besonders freuen wir uns auf unsere Nachbarn aus Wiepenkathen, die aus meiner Sicht als Aufsteiger gleich ein Kandidat für den Durchmarsch in die Kreisliga sind. Gegen diese Jungs dürfen wir gleich dreimal diese Saison antreten, da wir in der ersten Pokalrunde ebenfalls aufeinandertreffen. Außerdem freuen wir uns auf alle anderen Kreisderbys ;-)

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

