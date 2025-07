FuPa Sommercheck: ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel

Die Herren Ü50 der ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel feierten im Sommer den größten Erfolg seit dem Zusammenschluss. Verdient mit 3:2 wurde der TuS Eiche Bargstedt im Kreispokalfinale besiegt. Auch in dieser Partie zeigte sich die große Schwäche: Die Chancenverwertung! Hier kommen die Antworten von Trainer Hartmut Jungclaus im FuPa Sommercheck.

Durch den Kreispokalsieg im Juni konnten wir die Saison hervorragend abrunden und hatten eine tolle Party im Anschluss. In der Punktspielserie mussten wir uns diesmal mit dem 4. Platz begnügen.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Auch dieses Jahr gibt es keine Veränderungen in unserem Kader.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Das vorrangige Ziel ist, dass alle Spieler weiterhin Spaß am Fußball haben und verletzungsfrei bleiben. Damit können wir schon viel erreichen und dann in der Punktspielserie wieder zur Spitzengruppe gehören. In den beiden Pokalwettbewerben möchten wir wieder weit kommen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wie in den letzten Jahren auch, wäre es schön, wenn unsere Chancenverwertung verbessert werden könnte.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns, dass der SV Burweg erstmals eine Ü50 Mannschaft gemeldet hat, herzlich willkommen zu den Derbies.

