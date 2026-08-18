FuPa-Sommercheck: ASSG Apensen/Harsefeld

– Foto: Schlichtmann

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Björn Schlichtmann von der ASSG Apensen/Harsefeld unsere Fragen.

1. Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Sehr zufrieden. Wir hatten einen größeren und stärkeren Kader als noch in der Saison zuvor. Wir haben auch am letzten Spieltag mit der knappen Niederlage gegen Stade nochmal gezeigt, dass wir absolut zurecht in der Liga spielen.

Uns verlassen alle Spieler, die über 50 sind. Unsere Ü50 hatte große Personalprobleme, sodass wir diesen Aderlass leider hinnehmen mussten. Vor allem schmerzt hier natürlich der Abgang von Sven Meyer, der bei uns immer ein Leistungsträger war. Dafür bekommen wir mit Christian Schwartau einen starken Spieler hinzu, der früher in der Apenser 1. Herren ein absoluter Leistungsträger war.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Mit Wiepenkathen kommt eine absolute Spitzenmannschaft dazu. Wir würden gerne wieder so viele Siege einfahren, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben.

4. Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Ich glaube, dass Wiepenkathen und Güldenstern die Meisterschaft untereinander ausmachen werden. Wiepenkathen ist noch eine sehr junge Mannschaft und ziemlich fit. Güldi hat einfach individuelle Klasse, die an guten Tagen jede Mannschaft unserer Staffel in Grund und Boden spielen kann. Auch Ottensen kann bei guter Verfassung oben angreifen.

5. Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns auf alle Spiele. Man spielt mittlerweile seit Jahrzehnten gegeneinander und kennt die anderen Mannschaften sehr gut. Bei einem gemeinsamen Bierchen kann dann auch mal die eine oder andere Niederlage verkraftet werden.

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