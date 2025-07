FuPa Sommercheck: ASSG Apensen/Harsefeld

Nur knapp entkam die ASSG Apensen/Harsefeld in der vergangenen Saison dem Abstieg aus der Kreisliga. Nach und nach wurde und wird der Kader aufgefrischt, sodass Spielertrainer Björn Schlichtmann mit mehr Zuversicht in die kommende Spielzeit schaut. Hier sind seine Antworten im FuPa Sommercheck.

Wir waren mit der Hinserie überhaupt nicht zufrieden. Nach einem Sieg im Pokal in Dollern verloren wir 6 Spiele in Folge. In der Rückrunde stellten wir unser System um und verteidigten mit einer 3er Kette. Außerdem bekamen wir mit Robert Kuch einen spielstarken Mittelfeldspieler hinzu. In der Rückrunde konnten wir dann mit 4 Siegen den Klassenerhalt klarmachen. Insgesamt sind wir also sehr zufrieden. Insbesondere ist es erfreulich, dass wir uns mit einem großen Kader selten Gedanken machen müssen, ob wir genügend Leute für die Spiele haben. Meistens habe ich deutlich mehr als 10 Anmeldungen, was bei 6 Spielern zeitgleich auf dem Platz ja schon ganz ordentlich ist.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir haben 3 Neuzugänge für die kommende Saison. Mit Hauke Tschritter (fängt nach einer Pause wieder an) und Bernd und Björn Albers (beide ablösefrei aus Ahlerstedt) werden wir uns qualitativ noch einmal steigern. Auch Kay Spiwoks möchte nach 2 Jahren Pause, die er wegen eines Kreuzbandrisses einlegen musste, wieder anfangen. Verlassen wird uns Tommy Pommer, der umzieht und daher nicht 2x wöchentlich nach Apensen kommen kann.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Aufgrund der neu hinzugewonnenen Qualität und unserer starken Rückrunde, wäre es enttäuschend, wenn wir wieder so eine schwache Hinrunde spielen würden. Das Ziel sollte lauten, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Durch die Neuzugänge müssen wir uns erstmal neu finden und uns einspielen. Luft nach oben ist ja immer. Sowohl beim Torabschluss als auch beim Verteidigen. Wir haben in der letzten Saison zu viele leichte Fehler gemacht. Vielleicht wäre das durch eine bessere Fitness nicht passiert. Was bedeuten würde, dass wir unsere Trainingsleistungen noch steigern sollten. Da ist nämlich die Beteiligung nicht immer so gut wie bei den Spielen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Die Spiele gegen Ottensen sind schon immer etwas Besonderes. Da haben wir allerdings in den letzten 2 Jahren gar nichts geholt. Es wäre schön, wenn uns da mal wieder ein Coup gelingen würde. Auch die Spiele gegen Ahlerstedt machen immer Spaß. Gerade durch unsere beiden Neuzugänge von A/O, könnten diese Spiele besonders werden. Diese Saison werde ich mich persönlich darum kümmern, dass das Bier der Ahlerstedter die richtige Temperatur haben wird ;-) Insgesamt freuen wir uns auf die neue Saison und hoffen auf eine möglichst ausgeglichene Liga.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!