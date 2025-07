FuPa Sommercheck: ASC Cranz-Estebrügge III

Der ASC Cranz-Estebrügge III landete zwar auf dem ersten Blick auf einem guten 6. Platz, doch am Ende waren es lediglich vier Zähler mehr, als der FC Wischhafen/Dornbusch II auf dem ersten Abstiegsrang. Trainer Christian Suhr hat aber wieder eine schlagkräftige Mannschaft zusammen. Hier sind seine Antworten im FuPa Sommercheck.

Unter den Umständen, dass wir kontinuierlich die 2. Herren auffüllen, um die Spielfähigkeit und Qualität im Team zu gewährleisten, sind wir recht zufrieden. Gefühlt der Robin Hood der 3. KK gewesen zu sein, oben Punkte klauen und unten abgeben, war irgendwie komisch. Wieder das Halbfinale der Kreisplakette erreicht zu haben, ist sehr erfreulich gewesen.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Mit großer Vorfreude können wir meinen Co-Trainer Nille Barrasch nach seinem Bezirksliga Ausflug wieder bei uns in der 3. Herren begrüßen. Ein paar Langzeitverletzte lassen sich endlich wieder auf dem Platz blicken. Erik Mecklenburg ist nach 2 Jahren nun wieder mit dabei und ein paar alteingesessene Leute wie Lukas Feindt oder Olli Palm haben sich nochmal angekündigt, aktiver beim Herrentraining dabei zu sein. Auch Kevin Hahn und Opa Michau werden aktiv bleiben und das ein oder andere Mal die Schuhe schnüren.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Die Plakette wird wie jedes Jahr ein Wettbewerb, den wir sehr ernst nehmen wollen. Das K.O.- System ist für die Jungs immer ein Push und bringt sie zu ihrer Leistungsgrenze. In der Liga wollen wir schnell nichts mit dem Abstieg zu tun haben und dann schauen wir mal, was wir mit dem Kader erreichen können, ohne ein anderes Team im Verein damit zu vernachlässigen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Die Trainingsbeteiligung ist sowieso immer Thema, aber das klappt in der 3. Herren ganz gut. Unsere Standards sind noch zu willkürlich, da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten, aber zum Glück ist unser Standardschütze ja wieder da 😁

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Das Spiel gegen Apensen wird größer bei den Jungs, da sie bei uns aufgestiegen sind. Die Rückkehr von den Spielen gegen Hedendorf/Neukloster und Agathenburg/Dollern ist cool, da man auch dort schnell mal die 3. Halbzeit verlängern kann.

