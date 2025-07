FuPa Sommercheck: ASC Cranz-Estebrügge II

Der ASC Cranz-Estebrügge II hat sich nach dem Abstieg aus der 1. Kreisklasse eine Klasse tiefer im Tabellenmittelfeld eingereiht. Trainer Carl-Philipp Pien erwähnt es in seinem Sommercheck zwar nicht, aber wer mehr Gegentore kassiert, als einer der Absteiger (Schwinger SC), sollte da den Hebel ansetzen. Hier sind die Antworten des Trainers im FuPa Sommercheck.

Grundsätzlich können wir mit der Saison zufrieden sein. Nach dem Abstieg und erneut vielen Änderungen im Kader wollten wir uns fangen und eine solide Saison spielen. Das ist uns gelungen, über einzelne Leistungen in ein paar Spielen haben wir aber gesprochen.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Im Trainerteam hat sich mit dem Abgang meines Co-Trainers Lars Fuhrmann in Richtung erste Herren und dem Abgang von Betreuer Thorsten Mahnke, der es zeitlich nicht mehr schafft, einiges getan. Neu hinzugekommen ist Frank Schröder, welcher mich künftig an der Seitenlinie unterstützt. Auch innerhalb der Mannschaft ist viel passiert, einige Spieler sind aus der 3. Herren zu uns hochgekommen. Andere konnten wir reaktivieren und bei zwei möglichen externen Neuzugängen warte ich auf Bestätigung.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen uns weiter als Team festigen und oben mitspielen. Der Fokus liegt aber weiterhin beim Teambuilding.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Definitiv an der Konstanz, das könnte aber auch mit der mangelhaften Trainingsbeteiligung zusammenhängen…

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Die Spiele gegen Lühe sind immer spannend.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!