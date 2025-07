FuPa Sommercheck: ASC Cranz-Estebrügge

Nach einem guten Start folgte leider eine vermeidbare Niederlagenserie, die uns fast noch ins Wanken gebracht hat. Aus der wir uns zum Glück aber auch wieder selber „befreien“ konnten und es wurde wieder eine ruhige Saison. Die vielen Gegentore sind uns natürlich auch ein Dorn im Auge…

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir können zum ersten Mal als Trainerteam auf den nahezu gleichen Kader zurückgreifen und haben keine Leistungsträger an die bekannten Nachbarn abgeben müssen. Lediglich Janis Roncoletta wird beruflich bis zum Winter ausfallen und nur im äußersten Notfall zur Verfügung stehen. Mit Robin Graes haben wir eine weitere Option für das Tor gewinnen können. Robin ist beruflich von NRW nach Estebrügge gezogen und hat sich schon super in unserem Dorfverein integriert. Hinzu kommt für die Defensive noch Leon Strauer aus meiner ehemaligen Jugend. Nach seiner Lehre als Koch und ein paar Jahren Berufserfahrung und der damit verbundenen Fußballpause, hat er nun einen neuen Job mit geregelten Arbeitszeiten und hat wieder Lust anzugreifen. Außerdem kommt mit Nils Barrasch ein Offensiv-Allrounder zurück, den ich im Notfall immer anrufen kann. Ein, zwei Gespräche mit Spielern laufen zusätzlich noch im Hintergrund. Auch im Trainerteam haben wir uns etwas breiter aufgestellt. In Zukunft wird uns Lars Fuhrmann (Shorty) mit Rat und Tat zur Seite stehen.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Da der Kader größtenteils zusammengeblieben ist, hoffen wir drauf, in der Hinrunde schon eine gewisse Konstanz in die Leistungen und Ergebnisse zu bekommen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Die Defensive wollen und müssen wir stabilisieren! Aber auch vorm Tor müssen wir effektiver werden, wir benötigen leider zu viele 100%tige Torchancen, um am Ende etwas Zählbares herauszubekommen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Die Derby´s gegen Lühe sind natürlich immer etwas Besonderes… auch wenn sie in der jüngsten Vergangenheit nicht so gut für uns liefen 😝 Entsprechend haben wir da ein bisschen was gut zu machen bzw. Nachholbedarf.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!