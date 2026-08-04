FuPa-Sommercheck: AHSG Ottensen/Buxtehuder SV

– Foto: Ramme-Hawes

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet René Ramme-Hawes von derAHSG Ottensen/Buxtehuder SV unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Die Hinrunde lief am Anfang etwas unrund, wurde aber zum Ende hin besser. Das Pokalspiel gegen A/O war eine knappe Kiste. Zum Ende der Saison ist uns die Luft ausgegangen und wir hatten auch viel Pech, was Verletzungen und Co. angeht. Im Großen und Ganzen gab es halt die üblichen Probleme: dass oft immer nur dieselben Zeit haben und kurzfristige Absagen eintrudeln.

Es gibt eine große Veränderung zur kommenden Saison: Wir treten gemeinsam mit dem Buxtehuder SV als AHSG an! Gespräche wurden da schon länger geführt, es gab diverse Treffen und Abstimmungen, und letztendlich passte es. Wir freuen uns auf das neue Projekt, zumal es in der Ü50 auch sehr gut klappt.

Daher würde es den Rahmen sprengen, einzelne Namen aufzuzählen. Wir sehen das als Neustart und schauen, dass wir die Kräfte bündeln können.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir schauen, was kommt. Na klar sind alle heiß auf den Saisonstart und wollen jedes Spiel gewinnen! Im Großen und Ganzen zählt es für uns aber, sich als AHSG zu finden und Spaß zu haben – der Rest kommt von alleine.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Den VSV Hedendorf/Neukloster. Die waren letzte Saison auch sehr stark und sind recht konstant.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Auf jedes einzelne! Im Ü30-Bereich hat man immer ein nettes Spiel und danach einen entspannten Abend bei einem Bierchen.

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