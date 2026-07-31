FuPa-Sommercheck: AHSG Osteland Ü30

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Oliver Eckhoff von der AHSG Osteland Ü30 unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Letzte Saison waren wir noch als FC Oste/Oldendorf unterwegs. Mit der Saison kann man zufrieden sein – leider sind wir knapp im Halbfinale des Pokals gescheitert und haben eine solide Meisterrunde gespielt. Es wäre aber mehr drin gewesen.

Wir haben zusammen mit dem MTV Himmelpforten eine Ü30-Spielgemeinschaft gegründet. In der neuen Saison wollen wir als AHSG Osteland glänzen! Das Trainer- und Betreuerteam bilden Oliver Eckhoff als Trainer sowie Söhnke Meybohm und Danny Schomaker (alias Hotti) als Betreuer.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Erst einmal zueinanderfinden, Spaß im Team haben und oben ein wenig rumstänkern ;-)

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Es gab ja einige Fusionen zur neuen Saison – da gibt es einiges an Potenzial. Ansonsten sehe ich wieder die VSV, Hammah und Güldenstern ganz oben.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Eigentlich auf alle Spiele: im Idealfall drei Punkte mitnehmen und anschließend mit dem Gegner bei einem Bierchen ein wenig fachsimpeln! Besonders freut es uns aber, dass es wieder eine Hin- und Rückrunde gibt.

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Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!