FuPa-Sommercheck: AHSG Altes Land

– Foto: Jörg Struwe

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Daniel Lohmann von der AHSG Altes Land unsere Fragen.

Abseits dessen muss man aber dennoch sagen, dass wir als Mannschaft allen Widrigkeiten getrotzt haben und ein klares Commitment für die neue Saison haben. Wir wollen wieder stärkeren Fußball spielen und in jedem Spiel gemeinsamen Spaß am Kicken haben.

Mit der letzten Saison sind wir nur bedingt zufrieden – wir hatten allerdings auch mit einigen Rückschlägen und Verletzungen von Leistungsträgern zu kämpfen. Zudem haben viele Terminüberschneidungen zu Herausforderungen bei der Kaderfüllung geführt.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Die größte Veränderung gibt es im Trainerteam: Jonathan Lemke konzentriert sich nun komplett auf den Jugendbereich, ist auf Abruf aber als Kicker immer mal wieder dabei. Eike Bröde wird zwar noch bei jedem Spiel auf dem Platz die Fäden ziehen, gibt die Zügel als Trainer aber an Steffen Wagenknecht ab.

Wir möchten Jonathan und Eike an dieser Stelle nochmals für ihren unermüdlichen Einsatz für unsere Truppe danken. Ohne euch wären die letzten Jahre nicht möglich gewesen!

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wenn wir antreten, wollen wir gewinnen – das muss das Ziel sein. Wir sind aber realistisch genug zu wissen, dass auch dieses Jahr spielerisch stärkere Mannschaften in der Liga vertreten sind. Die Top 6 sollten aber realistisch sein.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Jedes Spiel in dieser Liga ist eine wahre Wundertüte, da nie klar ist, welche Mannschaft bei uns und beim Gegner auf dem Platz steht. Außerdem ist die Stimmung nach Spielen inklusive Bockwurst in der Kabine ein Highlight, das wir nicht missen wollen!

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Jedes Heimspiel auf dem besten Jorker Rasen ist mit Freude verbunden, da wir hier die Größe des Platzes für uns nutzen können. Zudem haben wir gegen ein paar Mannschaften noch etwas gutzumachen, was uns große Motivation für dieses Jahr gibt.

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Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!