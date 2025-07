FuPa Sommercheck: AHSG Altes Land

Nach einer insgesamt nicht so erfolgreichen Saison schloss die AHSG Altes Land die Spielzeit mit Platz 3 in der Hauptrunde ab. Sieht man das Spielerpotential, was aus den drei Vereinen zur Verfügung stehen könnte, ist das sicherlich etwas enttäuschend. Das sieht auch Spielertrainer Jonathan Lemke so. Hier sind seine Antworten im FuPa Sommercheck.